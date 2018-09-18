Провал на Ершова. Как на казанской улице образовалась яма с двухэтажный дом

14:21, 18.09.2018 17 1
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  • Мария Горожанинова
  • Мария Горожанинова
  • Мария Горожанинова
  • Мария Горожанинова
  • Мария Горожанинова
  • Мария Горожанинова
  • Мария Горожанинова
  • Мария Горожанинова
  • Мария Горожанинова
  • Мария Горожанинова
  • Мария Горожанинова
  • Мария Горожанинова
  • Мария Горожанинова
  • Мария Горожанинова
  • Мария Горожанинова
  • Мария Горожанинова
  • Мария Горожанинова

Возле дома №29б по улице Николая Ершова накануне произошло обрушение асфальта. Провал на дороге произошел из-за коммунальной аварии на сетях канализации. Ширина провала составила 4 метра и глубина — 7,5 метра. Движение транспорта на участке от Гвардейской в направлении Абжалилова организовано по одной полосе попутного направления и с выездом на одну полосу, предназначенную для встречного движения. За ремонтными работами наблюдал корреспондент "Реального времени".

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