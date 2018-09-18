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Налоги от нефтяной отрасли могут снизиться на 3,3 триллиона рублей — Новак

12:53, 18.09.2018
Налоги от нефтяной отрасли могут снизиться на 3,3 триллиона рублей — Новак
Фото: kremlin.ru

Министр энергетики России Александр Новак заявил, что налоги от нефтяной отрасли могут снизиться на 3,3 трлн рублей без дополнительного стимулирования добычи.

При этом обсуждаемые меры по стимулированию добычи могут увеличить нефтедобычу в РФ на 25 млн тонн в год, передает ТАСС.

По словам Новака, Минэнерго выступает за полный переход месторождений Западной Сибири на налог на дополнительный доход.

Ранее правительство одобрило законопроект о налоговом маневре в нефтяной отрасли. Предполагается, что экспортная пошлина на нефть будет снижаться с нынешних 30% на 5 процентных пунктов в год в течение 6 лет, начиная с 2019 года. Одновременно будет повышаться НДПИ на нефть.

ПромышленностьНефть
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