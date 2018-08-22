Итоги дня: горящий самолет в Уфе, отставка судей в Татарстане, открытие генконсульства Китая в Казани

«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку наиболее важных и интересных новостей за 22 августа.

Сегодня утром в аэропорту Уфы приземлился самолет, который вылетел в Сочи. Это произошло из-за возгорания левого двигателя. Очевидцы опубликовали видео случившегося. Пилот Евгений Мольков призвал не делать поспешных выводов об инциденте.

Неполадки произошли и у самолета «Аэрофлота», который сегодня должен вылететь из аэропорта Перми. Во время разгона на взлетно-посадочной полосе командир сообщил пассажирам о неисправности воздушного судна и применил технологию «прерванного взлета».

Арбитражный суд РТ ввел начальную процедуру банкротства в «ТФБ-Актив». Временным управляющим утверждена член Союза АУ «Возрождение» Елена Рогожкина.

В Казани открылось генконсульство Китая. Президент РТ Рустам Минниханов на мероприятии заявил о необходимости прямых рейсов в КНР. Также он провел встречу с послом Китая в России.

Квалификационная коллегия судей Татарстана удовлетворила заявления о прекращении полномочий девяти судей Верховного суда республики. Они решили уйти в отставку по собственному желанию с 15 октября.

Журналистка телеканала «Россия 24» Дарья Козлова потеряла сознание в прямом эфире после интервью с главой Минпромторга России Денисом Мантуровым. По словам главного редактора телеканала Евгения Бекасова, сейчас с ней все в порядке.