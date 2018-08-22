Самолет «Аэрофлота» совершил прерванный взлет в аэропорте Перми

Самолет «Аэрофлота» не смог вылететь из международного аэропорта «Пермь» в среду утром, 22 августа.

Airbus 321 должен был вылететь из Большого Савино в 7.55. Однако во время разгона на взлетно-посадочной полосе командир сообщил пассажирам о неисправности воздушного суда и применил технологию «прерванного взлета», передает РБК-Пермь.

Никто из пассажиров не пострадал. На данный момент самолет вновь готовится к вылету из Перми. Задержка рейса составляет более четырех часов.

Напомним, сегодня в Уфе приземлился самолет с горящим двигателем.