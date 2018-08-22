Минниханов на открытии китайского генконсульства в Казани: «Нужны прямые рейсы в Китай»

Сегодня в Казани открылось китайское консульство — оно расположилось по адресу Подлужная, 21, передает корреспондент «Реального времени».

По словам президента Татарстана Рустама Минниханова, одним из факторов для развития сотрудничества между Китаем и республикой могут стать прямые авиарейсы.

«Нужны прямые авиарейсы, это даст толчок. 900 студентов из КНР учатся в Казани, очень хочется, чтобы наши студенты тоже учились в Китае. Огромный туристический потенциал и потенциал в вопросах спорта — это будет развиваться, если будет прямое авиасообщение», — сказал он, выступая на открытии здания консульства.

Ранее сообщалось, что прямое авиасообщение из Казани на китайский остров Хайнань появится с 17 сентября.