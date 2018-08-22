Арбитражный суд РТ ввел начальную процедуру банкротства в «ТФБ-Актив»
Арбитражный суд РТ ввел процедуру наблюдения — начальную стадию банкротства — в отношении ООО «ТФБ-Актив».
Судебное заседание по рассмотрению дела о признании компании банкротом назначено на 24 декабря. Временным управляющим утверждена член Союза АУ «Возрождение» Елена Рогожкина, говорится в определении суда.
Напомним, что иск о банкротстве «ТФБ-Актив» подал «Татфондбанк». Сумма исковых требований составила 10 рублей.ЭкономикаБанки Татарстан
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