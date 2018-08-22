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Арбитражный суд РТ ввел начальную процедуру банкротства в «ТФБ-Актив»

12:11, 22.08.2018
Арбитражный суд РТ ввел начальную процедуру банкротства в «ТФБ-Актив»
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Арбитражный суд РТ ввел процедуру наблюдения — начальную стадию банкротства — в отношении ООО «ТФБ-Актив».

Судебное заседание по рассмотрению дела о признании компании банкротом назначено на 24 декабря. Временным управляющим утверждена член Союза АУ «Возрождение» Елена Рогожкина, говорится в определении суда.

Напомним, что иск о банкротстве «ТФБ-Актив» подал «Татфондбанк». Сумма исковых требований составила 10 рублей.

ЭкономикаБанки Татарстан
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