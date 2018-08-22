Журналистка «Россия-24» упала в обморок во время интервью с министром Мантуровым

Журналистка телеканала «Россия 24» Дарья Козлова потеряла сознание в прямом эфире после интервью с главой Минпромторга России Денисом Мантуровым.

В интервью Мантуров отвечал на вопросы о санкциях США. Он отметил, что производства военной продукции всегда были связаны с ограничениями, но в данной ситуации появляются проблемы с конкретными зарубежными покупателями.

Мантуров также сообщил, что ответом на санкции может стать переход в расчетах на национальные валюты.

Журналистка поблагодарила министра за интервью. После этого речь девушки замедлилась и она пошатнулась. Мантуров попытался ее поддержать, но сделать это ему не удалось, и девушка упала.

Главный редактор телеканала Евгений Бекасов рассказал ТАСС, что сейчас журналистка чувствует себя хорошо и уже работает над новым сюжетом.