Минниханов в Казани встретился с послом Китая

Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов сегодня встретился с чрезвычайным и полномочным послом Китайской Народной Республики в России. Беседа состоялась в Казанском Кремле.

Рустам Минниханов подчеркнул, что президент России Владимир Путин и председатель КНР господин Си Цзиньпин придают большое значение взаимодействию на уровне регионов.

«Нынешний и следующий годы объявлены Годами межрегионального сотрудничества России и Китая. Это хорошая возможность для наращивания связей между регионами и муниципальными образованиями», — приводит слова Минниханова пресс-служба президента РТ.

Напомним, что Ли Хуэй прибыл в Казань на открытие генконсульства Китая, которое состоялось сегодня.

