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Отправлены в отставку 9 судей Верховного суда Татарстана

14:36, 22.08.2018 1
Отправлены в отставку 9 судей Верховного суда Татарстана
Фото: Реальное время

Сегодня Квалификационная коллегия судей Татарстана рассмотрела и удовлетворила заявления о прекращении полномочий девяти судей Верховного суда республики. Сами подавшие в отставку в заседании участия не принимали, подав соответствующие заявления, сообщила «Реальному времени» пресс-секретарь Верховного суда РТ.

Участие в заседании ККС РТ приняли главный федеральный инспектор по РТ Ренат Тимерзянов, начальник Управления Судебного департамента РТ Зявдат Салихов. Верховный суд РТ представлял зампред по уголовным делам Максим Беляев.

Напомним, в отставку служители Фемиды решили уйти по собственному желанию с 15 октября — поскольку именно этот срок установил Судебный департамент, сокративший штатное расписание Верховного суда республики аж на 16 судей и 21 работника аппарата.

Сокращения коснулись всех областных судов России в связи с созданием в России апелляционных и кассационных судов общей юрисдикции. Казань из списка размещения новых судов исключили.

ПроисшествияОбществоВласть Татарстан
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 14:52
    Все в кучу намешали. Не отправлены, а удалились в почетную отставку по выслуге. И тем более не прекращала ККС, а удолетворила заявления
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