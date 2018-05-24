Итоги дня: отмена встречи Трампа и Ким Чен Ына, назначения экс-чиновников, новые подробности в деле о сбитом MH17

«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку наиболее важных и интересных новостей за сегодняшний день, 24 мая.

Так, главной новостью дня стала отмена многообещающей встречи двух лидеров — США и КНДР. Инициатором стал Дональд Трамп, но позже он выразил желание встретиться «когда-нибудь». Кроме того, глава Америки похвастался своими ядерными возможностями. И это через несколько часов после взрыва в КНДР единственного полигона для ядерных испытаний.

Ну а международная следственная группа пришла сегодня к выводу, что сбивший MH17 «Бук» прибыл из военной части под Курском. Отмечается, что фото и видео из социальных сетей, сделанных по пути следования «Бука» из Курской области, неоспоримо доказывают, что он принадлежал 53-й зенитно-ракетной бригаде Минобороны России.

Также не закончились и кадровые перестановки. Сегодня сам президент России Владимир Путин предложил бывшему вице-премьеру Дмитрию Рогозину возглавить госкорпорацию «Роскосмос». Ну а бывшему первому вице-премьеру Игорю Шувалову — возглавить ВЭБ.

К слову, Рогозину было предложено место на ПМЭФ-2018, который проходит сейчас в Санкт-Петербурге. Там же сегодня министр финансов РФ Антон Силуанов пообещал не менять налоги в ближайшие 6 лет. Подробнее о форуме читайте в нашем материале.

Главной региональной новостью дня стал отказ Госсовета РТ проголосовать за проект федерального закона, предполагающего отмену обязательного изучения национальных языков. По словам председателя комитета Разиля Валеева, его члены единогласно проголосовали против инициативы.

Кроме того, сегодня стало известно, что ВСМ Москва — Казань могут профинансировать из инфраструктурного фонда, который планируется создать в России.