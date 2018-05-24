ВСМ Москва — Казань могут профинансировать из будущего инфраструктурного фонда

Проект ВСМ Москва — Казань могут профинансировать из инфраструктурного фонда, который планируется создать в России.

«Конечно, такие проекты могут и должны претендовать на финансирование из этого фонда. Более того, сейчас вся финансовая модель реализации этого проекта с использованием концессии, инфраструктурной ипотеки вполне готова для реализации на этих условиях», — цитирует первого заместителя гендиректора ОАО «Российские железные дороги» Александра Мишарина ТАСС.

Ранее Минтранс РФ оценил стоимость ВСМ Москва — Казань в 1,3—1,5 трлн рублей.