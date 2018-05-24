Путин предложил Рогозину стать главой «Роскосмоса»
Президент Владимир Путин предложил бывшему вице-премьеру Дмитрию Рогозину возглавить госкорпорацию «Роскосмос». Их встреча состоялась на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2018).
«Я сделаю все возможное и необходимое, чтобы оправдать ваше доверие», — ответил Рогозин главе государства, пишет ТАСС.
Ранее СМИ сообщали, что Дмитрию Рогозину поступило предложение возглавить «Роскосмос» с перспективой создания на его основе ракетно-космического холдинга.ОбществоВласть
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