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Путин предложил Рогозину стать главой «Роскосмоса»

15:09, 24.05.2018
Путин предложил Рогозину стать главой «Роскосмоса»
Фото: kremlin.ru

Президент Владимир Путин предложил бывшему вице-премьеру Дмитрию Рогозину возглавить госкорпорацию «Роскосмос». Их встреча состоялась на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2018).

«Я сделаю все возможное и необходимое, чтобы оправдать ваше доверие», — ответил Рогозин главе государства, пишет ТАСС.

Ранее СМИ сообщали, что Дмитрию Рогозину поступило предложение возглавить «Роскосмос» с перспективой создания на его основе ракетно-космического холдинга.

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