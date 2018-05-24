Силуанов пообещал не менять налоги в ближайшие шесть лет

В ближайшие шесть лет правительство РФ не будет менять налоговый режим. Об этом первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов заявил на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2018).

При этом глава минфина уточнил, что налоговую систему ждет «определенная донастройка». Планируется упростить налоговые взаимоотношения с малыми предпринимателями, ИП и самозанятыми, которые пока работают в сером секторе, передает ТАСС.

«Мы создаем механизм, который мог бы заинтересовать этих предпринимателей, чтобы они открылись, работали в белую. Это большой вклад в ВВП», — отметил Силуанов.



Ранее в ходе выступления на форуме Силуанов заявил, что в России появится инфраструктурный инвестфонд.