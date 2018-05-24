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Путин предложил Шувалову возглавить ВЭБ

15:02, 24.05.2018
Путин предложил Шувалову возглавить ВЭБ
Фото: government.ru

Президент РФ Владимир Путин сделал предложение бывшему первому вице-премьеру Игорю Шувалову возглавить ВЭБ. Оно прозвучало на встрече в Константиновском дворце в Санкт-Петербурге.

«Спасибо за доверие, не подведем»,— цитирует бывшего вице-премьера «Интерфакс».

Информация о назначении бывшего первого вице-премьера Игоря Шувалова председателем Внешэкономбанка появилась в СМИ накануне.

Напомним, Шувалов сменит на посту главы ВЭБа бывшего топ-менеджера Сбербанка Сергея Горькова, который возглавляет финансовую госкорпорацию с февраля 2016 года.

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