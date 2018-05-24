Международная следственная группа: сбивший MH17 «Бук» прибыл из военной части под Курском

Представитель Международной следственной группы заявил, что зенитно-ракетный комплекс «Бук», сбивший «Боинг» MH17 Malaysia Airlines в Донецкой области, принадлежал 53-й зенитно-ракетной бригаде Минобороны России.

Отмечается, что следователи так решили из-за фото и видео из социальных сетей, сделанных по пути следования «Бука» из Курской области, где базируется 53-я бригада, передает «Дождь».

Ранее международная комиссия, которая расследовала крушение самолета, пришла к выводу, что самолет сбили ракетой комплекса «Бук». Отмечалось, что комиссия не рассматривала вопрос, откуда стреляли по самолету.