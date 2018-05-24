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Международная следственная группа: сбивший MH17 «Бук» прибыл из военной части под Курском

12:35, 24.05.2018 3
Международная следственная группа: сбивший MH17 «Бук» прибыл из военной части под Курском
Фото: скриншот видео youtube.com

Представитель Международной следственной группы заявил, что зенитно-ракетный комплекс «Бук», сбивший «Боинг» MH17 Malaysia Airlines в Донецкой области, принадлежал 53-й зенитно-ракетной бригаде Минобороны России.

Отмечается, что следователи так решили из-за фото и видео из социальных сетей, сделанных по пути следования «Бука» из Курской области, где базируется 53-я бригада, передает «Дождь».

Ранее международная комиссия, которая расследовала крушение самолета, пришла к выводу, что самолет сбили ракетой комплекса «Бук». Отмечалось, что комиссия не рассматривала вопрос, откуда стреляли по самолету.

Происшествия
комментарии 3

комментарии

  • Анонимно 13:00
    Украина и сбила они уже сбивали российский пассажирский самолет,можно подумать что у России один БУК и они его все время везде перебрасывают.
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  • Оливия Донохова 13:04
    Похоже на басню бритишвали что ручку и кота натёрли гречкой, доставленной почтой из Дамаска
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  • Анонимно 13:13
    не удивлен
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