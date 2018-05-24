Трамп отказался от встречи с Ким Чен Ыном в Сингапуре

Президент США Дональд Трамп отказался от встречи с главой КНДР Ким Чен Ыном в Сингапуре 12 июня.

Предполагалось, что помимо денуклеаризации в соглашение, которое они планировали подписать по итогам этого визита, должны были включить пункт об официальном окончании войны между КНДР и Южной Кореей. Трамп ранее заявил, что он и северокорейский лидер постараются «сделать это особым днем для мирового порядка».

Однако 15 мая Пхеньян пригрозил отменить саммит. Причиной являлось продолжение совместных военных учений Штатов и Южной Кореи. По мнению изданий КНДР — это репетиция вторжения и провокация на фоне попыток наладить связь между двумя странами.

Напомним, за несколько часов до заявления Трампа, в КНДР взорвали единственный полигон для ядерных испытаний.