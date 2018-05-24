КНДР демонтировала ядерный полигон

Северная Корея произвела демонтаж ядерного полигона «Пхунгери» перед иностранными журналистами. Об этом сообщает «РИА Новости».

Военные КНДР взорвали наблюдательные пункты, охранные сооружения и три испытательные шахты. За этим наблюдали журналисты из Великобритании, России, Китая, США и Южной Кореи. Они доехали до ядерного полигона на поезде из города Вонсан в сопровождении северокорейских военных.

Напомним, 15 мая эксперты из США сообщили о начале демонтажа ядерного полигона в КНДР.