В Татарстане в сентябре определили кадастровую стоимость более 19 тысяч объектов
В их число вошли 4 132 здания, 9 866 земельных участков, 845 машино-мест, 28 объектов незавершенного строительства, 3 624 помещения и 536 сооружений
В сентябре Центр государственной кадастровой оценки (ЦГКО) Татарстана определил кадастровую стоимость 19 031 объекта недвижимости.
В их число вошли 4 132 здания, 9 866 земельных участков, 845 машино-мест, 28 объектов незавершенного строительства, 3 624 помещения и 536 сооружений.
Всего в ЦГКО за месяц поступило 112 733 объекта. Изменение сведений в ЕГРН не повлекло пересмотра стоимости для 93 702 из них, включая 80 947 земельных участков и 8 735 помещений.
Определение стоимости проводилось для вновь учтенных объектов, а также для тех, в сведениях о которых изменились характеристики (площадь, вид разрешенного использования или материал стен). Акт об определении кадастровой стоимости размещается на официальном сайте ЦГКО, выписку с актуальными данными правообладатели могут бесплатно запросить в ЕГРН.
Ранее стало известно, что с начала года в Татарстане выявили более 5,3 тысячи нарушений земельного законодательства.
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