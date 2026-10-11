В Татарстане в сентябре определили кадастровую стоимость более 19 тысяч объектов

В их число вошли 4 132 здания, 9 866 земельных участков, 845 машино-мест, 28 объектов незавершенного строительства, 3 624 помещения и 536 сооружений

Фото: Динар Фатыхов

В сентябре Центр государственной кадастровой оценки (ЦГКО) Татарстана определил кадастровую стоимость 19 031 объекта недвижимости.

В их число вошли 4 132 здания, 9 866 земельных участков, 845 машино-мест, 28 объектов незавершенного строительства, 3 624 помещения и 536 сооружений.

Всего в ЦГКО за месяц поступило 112 733 объекта. Изменение сведений в ЕГРН не повлекло пересмотра стоимости для 93 702 из них, включая 80 947 земельных участков и 8 735 помещений.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Определение стоимости проводилось для вновь учтенных объектов, а также для тех, в сведениях о которых изменились характеристики (площадь, вид разрешенного использования или материал стен). Акт об определении кадастровой стоимости размещается на официальном сайте ЦГКО, выписку с актуальными данными правообладатели могут бесплатно запросить в ЕГРН.

Ранее стало известно, что с начала года в Татарстане выявили более 5,3 тысячи нарушений земельного законодательства.

Зульфат Шафигуллин