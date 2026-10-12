Визовые центры Кипра в Казани и других городах РФ возобновили прием документов
Сбои были вызваны техническими неполадками в консульствах Кипра в Москве и Санкт-Петербурге.
Визовые центры Кипра возобновили прием заявлений в России с 12 октября после приостановки по техническим причинам, сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР).
Ранее, 8 октября, прием документов был временно остановлен в шести городах: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Самаре, Нижнем Новгороде и Новосибирске.
Сайты визовых центров пока работают некорректно, выдавая ошибку 404. Из-за этого у заявителей могут возникать сложности с онлайн-записью и отслеживанием статуса заявлений.
Сбои были вызваны техническими неполадками в консульствах Кипра в Москве и Санкт-Петербурге.
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