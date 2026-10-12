Визовые центры Кипра в Казани и других городах РФ возобновили прием документов

Сбои были вызваны техническими неполадками в консульствах Кипра в Москве и Санкт-Петербурге.

Фото: Динар Фатыхов

Визовые центры Кипра возобновили прием заявлений в России с 12 октября после приостановки по техническим причинам, сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР).

Ранее, 8 октября, прием документов был временно остановлен в шести городах: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Самаре, Нижнем Новгороде и Новосибирске.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Сайты визовых центров пока работают некорректно, выдавая ошибку 404. Из-за этого у заявителей могут возникать сложности с онлайн-записью и отслеживанием статуса заявлений.

Сбои были вызваны техническими неполадками в консульствах Кипра в Москве и Санкт-Петербурге.

Зульфат Шафигуллин