Арнольд Шварценеггер дебютирует в художественной прозе вместе с Джеймсом Паттерсоном

Джеймс Паттерсон и Арнольд Шварценеггер напишут роман о католическом священнике, который защищает Лос-Анджелес от преступников

Джеймс Паттерсон и Арнольд Шварценеггер напишут роман The Protector, пишет The Publishers Weekly. Издательство Little, Brown приобрело права на публикацию книги в Северной Америке и планирует выпустить ее в октябре 2027 года. Для Шварценеггера этот проект станет дебютом в художественной прозе. Паттерсон уже много лет работает с соавторами и выпускает детективы, триллеры и книги других жанров.

Действие The Protector развернется в современном Лос-Анджелесе. Главный герой — отец Виктор Бреннан, католический священник и ветеран вооруженных сил. Он недавно приехал в небольшой приход, жители которого сталкиваются с насилием и угрозами преступников. Бреннан решает защитить местное сообщество, однако его действия ставят под угрозу собственную жизнь. Одновременно герой узнает новые детали о своем загадочном прошлом. По информации издательства, образ священника отчасти связан с общим католическим воспитанием двух авторов. Другие подробности сюжета и условия сделки пока не раскрывают.

Новая книга продолжит серию совместных проектов Паттерсона с известными людьми из других сфер. В феврале 2027 года российское издательство «Альпина.Проза» выпустит роман «Самые опасные игры», который писатель создал вместе с блогером Джимми Дональдсоном, известным как MrBeast. Это также первая художественная книга Дональдсона. В центре сюжета — соревнование, в котором тысяча незнакомцев получают приглашение, но до финального этапа добираются только 100 человек. Они проходят испытания в разных частях мира, включая Антарктиду, пустыни, горы и пещеры. Победитель получает миллиард долларов. В оригинальном издании авторы также спрятали подсказки, связанные с реальной игрой и отдельным призом в один миллион долларов.

Паттерсон написал более 200 романов. Книги писателя разошлись тиражом в сотни миллионов экземпляров. Он регулярно сотрудничает с другими авторами и публичными фигурами.



Екатерина Петрова