Победное поражение «Стрелы-Ак Барс»: Казань в финале!

Ждем повтора прошлогоднего матча за золото с московским «Динамо»

Помня прошлую победу, сможем повторить?. Фото: Артем Дергунов

В Красноярске в рамках чемпионата России по регби казанская команда «Стрела-Ак Барс» уступила местному «Енисею-СТМ» со счетом 18:20. Но благодаря домашней победе, достигнутой неделей ранее со счетом 30:13, «стрелки» вышли в финал турнира. Подробности — в материале «Реального времени».

День бородатых бомбардиров

Домашняя победа в Казани 30:13 давала регбистам преимущество примерно в две с половиной реализованных попытки со штрафным. Это определенное психологическое преимущество, но хозяева поля бросились, что называется, с корабля на бал, уже на шестой минуте занеся попытку усилиями Николааса Оостхузена. До этого момента они отказались от пробития штрафного, что характерно для красноярской команды, и сейчас решение было полностью оправданным. Там еще и Тимур Маслов реализовал попытку, сокращая изначальное преимущество казанцев.

К счастью, гости буквально в ответной атаке ответили тем же, также отказавшись от пробития штрафного, затем затолкав молом дыню максимально близко к чужой зачетке, куда занес Рикерт Корф, а реализовал Кобус Мораис. Два бородача к 8-й минуте отличились, хотя установленный счет 7:7 ничего не изменил в предварительных раскладах.

Но задумываться об этом долго не пришлось, поскольку на 11-й минуте красноярец Франсуа Эстерхейзен занес, завершив после комбинации атаку, которая очень перспективно развивалась на правой половине поля, но была завершена на левой. Впрочем, как и все три результативных атаки со стороны обеих команд.

Германа Давыдова (с мячом) не всякий захват способен остановить. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Нашествие стихий

Тем временем в Красноярске пошел дождь, своей краткостью более напоминавший летний, грибной. Под его накрапывание Тимур Маслов, сменивший постоянного бьющего хозяев Рамиля Гайсина, забил штрафной 17:7, на что у казанцев, опять же как на старте поединка, нашелся зеркальный ответ. Это Мораис на 26-й минуте забил штрафной 17:10, что было усугублено удалением красноярца Питера Якобса, который отправился пить кофе одноименной марки, оказавшись на 10 минут вне игры. Беда не приходит одна, со штрафным Мораиса и удалением Маслова, тут еще Франсуа Эстерхейзен получил травму, после чего его уводили под плечи двое сотрудников красноярской команды.

Очередное огорчение красноярской команды заключалось в том, что в самой концовке тайма хозяева имели реальный шанс, чтобы занести попытку. Более того, им возвращали дыню, поскольку поначалу казанцы отзащищались, нарушив правило вне игры, куда угодил Франко Нодье. Но далее они стояли насмерть и ушли на перерыв при счете 10:17. Красноярцам необходимо было занести две попытки как минимум с одной реализацией, чтобы выйти вперед по итогам двух встреч.

Кстати, помимо красноярского полуфинала, необходимо напомнить, что завершился чемпионат страны в дивизионе ниже уровнем, в котором «Балтийский шторм» переиграл краснодарскую «Кубань». Это происходит не в первый раз, но сейчас важно, что калининградцы стремятся войти в состав команд Суперлиги, став восьмой командой в сильнейшем дивизионе. Не секрет, что потеря Новокузнецка, Дзержинска, столичного ЦСКА привела к тому, что в российском регби за медали борются семь команд. Сейчас одновременно с полуфиналами и матчами за медали команды нижней части таблицы разыгрывают места с пятого по седьмое. Понятно, что восемь команд позволило бы составить более сбалансированный календарь игр, когда в туре были бы задействованы все команды, а не отдыхала бы одна, как происходило в этом году. Поэтому ждем Калининград.

Тем временем под конец тайма на красноярском стадионе погостили сразу четыре стихии. Дождь в конце концов сменился снегом, все это происходило при солнечном свете, который не грел, помимо того, дул ветер. Но на поляне было максимально жарко.

Борьба за игровой снаряд — за ней лежа наблюдает Давыдов, а стоя Степан Хохлов (слева). Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Тромп начал, Омари закончил

Во втором тайме казанцам также пришлось менять своего легионера, как ранее это сделал Красноярск, убирая с поля Эстерхейзена. В первом тайме было заметно, что у Деона Карстенса есть определенные проблемы со здоровьем, во втором тайме он ушел. Более того, по ходу игры казанцы меняли хукеров, поскольку Роберт Сутидзе ушел, когда вышел на поле Магомед Давудов, после чего Давудов получил травму ноги, серьезную настолько, что и для него, похоже, сезон закончен, как для Эстерхейзена.

Но это мы забегаем вперед, как с прогнозами, так и описанием событий на поле, где поначалу Тимур Маслов реализовал штрафной, сделав преимущество красноярцев двукратным 20:10. Стало совсем тревожно, поскольку преимущество казанцев в очках скукожилось до одной попытки с реализацией. Но затем все стало гораздо приятнее для казанской команды. Небольшая ошибка игрока красноярцев, который совершил подкидку, выловленную Йоханом Тромпом, привела к попытке «стрелков». Тромп еще в первом тайме запомнился эффектным прыжком, сохранившим мяч во владении казанской команды. А тот выловил чужую подкидку, после чего сразу набрал ход, позволивший ворваться максимально близко к чужой зачетке. Там еще помогло, что Тромп прокинул мяч вперед, ударив ногой по дыне, после чего ею завладел Эдди Людик. Несколько быстрых пасов на край, которые совершили Степан Хохлов, Кобус Мораис, Герман Давыдов, привели к тому, что на краю поля Омари Гриняев заносил попутку без какого-либо сопротивления. 20:15 на 53-й минуте, после того, как Мораис промахнулся с реализации.



До выхода в финал оставалось продержаться чуть менее получаса.

Вспоминаем матч с Москвой на Спартакиаде. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Защита казанцев превратилась в железобетон

Оставшееся до конца матча время превратилось в торжество казанской обороны. На 60-й минуте Красноярск был в максимальной близости от зачетки «стрелков», которых выручал Никита Вавилин, но судья видел в этом нарушение правил, удаляя Вавилина и давая красноярцам повторный шанс, который они сами упустили при вводе двух коридоров. Точнее, там вначале казанец Богдан Федотко подкорректировал мяч, выброшенный из-за боковой, а затем красноярцы ввели его с нарушением правил. В нашем описании это заняло пару строк, но в реальном времени это было минуты две-три, когда хозяева поля пытались занести, находясь в максимальной близости.

Отбившись раз, казанцы через десять минут игрового времени снова столкнулись с необходимостью защищать свою зачетку, и, пожалуй, именно этот игровой элемент стал главным в достижении итоговой победы. Красноярск снова оказался в максимальной близости, Тимур Маслов был на ходу, и до зачетки оставалось сделать пару шагов, вместо которых он сделал пас ближе к боковой линии. Он получился неточным, мяч вышел за линию. Вернув себе мяч, красноярцы даже занесли его в зачетку, но мгновениями ранее совершили игру вперед. У казанцев была не просто защита, а Форт Нокс, более того, Питер Стинкамп, сменивший Мораиса, забил штрафной, установив окончательный счет 18:20.

Тем временем полуфинальные матчи показали в очередной раз ошибочность, казалось бы, стопроцентных прогнозов. Мы ожидали борьбу в и Красноярске, и она была, а непредсказуемость переместилась не в столицу Сибири, а в столицу России. В Москве динамовцы принимали «Красный Яр», после гостевой победы 30:21. Но гости практически 100 минут матча показывали что-то невероятное. Вначале они отыгрались на самом финише основного времени, когда Хушнуд Сангинов занес, а Джейсон Таумалоло реализовал попытку. Счет московской игры стал 44:35 в пользу «Красного Яра», и это означало, что они отыграли 9 очков отставания. Игра перешла в дополнительное время, когда первая пятиминутка прошла без набранных очков, во второй динамовцы занесли и реализовали попытку. На что красноярцы ответили ровно тем же, играя в меньшинстве после удаления. Игра, демонстрируемая в прямом эфире телеканала «Матч ТВ», ломала телевизионщикам запланированную сетку вещания, но оторваться от просмотра этой игры было невозможно. Динамовцы, только что опустив чужую попытку, понеслись в атаку и сами занесли, после чего Красноярск минуты на три увеличил уже добавленное время, цепляясь за последний шанс. В итоге они выиграли сам матч 51:49, но по итогам двойного противостояния вынуждены были уступить динамовцам место в финале.

У динамовцев в этом сезоне сплошные победы. Настало время огорчить их. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Ждем повторения прошлогоднего финала чемпионата страны

В сухом остатке: 18 октября в Москве состоится финал чемпионата России между столичным «Динамо» и казанской «Стрелой-Ак Барс». Из-за того, что стадион «Динамо» будет задействован под матч одноименной футбольной команды, финал проведут на «Москвиче». Красноярск будет наблюдать за дерби «Енисея-СТМ» и «Красного Яра» в бронзовом противостоянии.

Предматчевые расклады подсказывают, что «Динамо» однозначный фаворит. Москвичи выиграли в этом сезоне все, что можно, начиная от Суперкубка, затем Кубка России, победили в Спартакиаде народов России по регби-7, лидируют в чемпионате страны по регби-7 и гораздо чаще выходили победителями в очном противостоянии с казанцами. Но события этого воскресенья показали, как ошибочны могут быть предматчевые расклады. Матч с «Енисеем-СТМ» в Казани показал, что у «стрелков» отличное нападение, игра в Красноярске продемонстрировала надежность их обороны. Бронза со Спартакиады это крайне мало, чтобы насытить аппетит Казани — столицы чемпионов.

