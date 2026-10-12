«VAR вносит сумятицу»: по делу ли «Рубин» уступил «Динамо» на глазах у Минниханова?

Теперь казанцев отделяет от зоны стыковых матчей всего два очка

«Рубин» проиграл московскому «Динамо» в матче 10-го тура РПЛ. Встреча на «Ак Барс Арене» завершилась триумфом «бело-голубых» со счетом 1:0. Таким образом, подопечные Сандро Шварца продлили свою победную серию до шести матчей. Как казанцы уступили «Динамо» — в репортаже «Реального времени».

«Рубин» сражался с «Динамо», набравшим замечательную форму с конца лета

Три недели без РПЛ — срок весьма утомительный для всех поклонников российского футбола. С середины сентября вплоть до первой декады октября чемпионат был на паузе в связи с международными играми. За этот период команды РПЛ набирали форму, старались устранить тактические шероховатости, дабы показать осенью достойное выступление, которое обеспечит задел для заключительных матчей в преддверии зимней паузы.

В гости к «Рубину» пожаловало московское «Динамо». Коллектив Сандро Шварца — лучший клуб РПЛ по последним результатам. Перед очным противостоянием с казанцами столичные имели победную серию из шести матчей. Естественно, незадолго до принципиальной баталии с ЦСКА «Динамо» очень хотелось победить «Рубин», чтобы обеспечить себе первую строчку в турнирной таблице.

Казанцы, в свою очередь, тоже намеревались побороться за очки в матче с «бело-голубыми». Бесчисленные ничьи со счетом 1:1 пусть и не опустили «Рубин» во вторую восьмерку, тем не менее доставили Франку Артиге поводы для переживаний.

Матч «Рубина» и «Динамо» посетил Рустам Минниханов

Казанцы провели весьма скомканную трансферную кампанию. Из новичков, способных непосредственно влиять на результаты и игру команды, в «Рубин» пришел лишь нападающий Эдди Сальседо. Именно на матч с «Динамо» выпал официальный дебют итальянского форварда. Однако в стартовом составе Сальседо не появился, испанский наставник оставил его на скамейке запасных.

Матч с «Динамо» посетил раис Татарстана Рустам Минниханов. Сидел он в ложе вместе с президентом «Рубина» Маратом Сафиуллиным и главой ВТБ Андреем Костиным.

Рустама Минниханова можно не часто встретить на матчах татарстанских команд. Как в шутку заявляет сам раис, дело не всегда в его занятости, а в том, что он «нефартовый». Как ни придет на какую-то игру, так непременно клуб из Казани терпит поражение. В этом сезоне Минниханов посещал матч регулярного чемпионата КХЛ «Ак Барс» — «Трактор». В нем коллектив Анвара Гатиятулина уступил челябинцам со счетом 2:3. Вчерашняя встреча «Рубина» и «Динамо» под взором раиса вновь завершилась поражением казанской команды — 0:1.

Матч получился не событийным. Оба клуба не наиграли даже на один забитый мяч по системе XG. Команды старались показать зрелищный футбол, но газон на «Ак Барс Арене» был явно не в лучшем состоянии после товарищеской встречи между Россией и Ираном, которая проходила в Казани 29 сентября.

Опасения по поводу газона незадолго до стартового свистка высказывал нападающий «Динамо» Константин Тюкавин. По завершении встречи фактически ту же самую мысль подтвердил Франк Артига.

— Газон больше напоминал каток, нежели поле для игры в футбол, — отметил испанец на пресс-конференции.

«VAR вносит сумятицу при принятии решений»

«Рубин» неплохо начал матч. И был в первые 30 минут даже предпочтительнее «Динамо», интереснее, острее. И, быть может, если бы не автогол защитника Жахонгира Урозова (30-я минута) и удаление Ильи Самошникова (37-я минута), то казанцы бы поборолись за победу. Но после просмотра VAR главный арбитр встречи Иван Абросимов решительно показал футболисту «Рубина» красную карточку.

— Наступ был, но, с другой стороны, на видео — злого намерения не было. Дается красная, когда есть злостное намерение. У Самошникова не было. Да, он наступил, но Илья сразу же попытался поднять соперника, помочь, попросил прощения. Он поставил ногу и осекся. Эпизод быстро произошел. Что такое VAR — по сути, трактовка эпизода в статике. Каком-то фотоснимке. Футбол — это не статика. Я не обвиняю арбитра, но бывает так, что VAR вносит сумятицу при принятии решения, — негодовал Артига на пресс-конференции.

Нельзя сказать, что удаление Самошникова стало определяющим эпизодом в матче. Ведь во втором тайме «Рубин» серьезно добавил и был очень близок к тому, чтобы хотя бы зацепиться за ничью. В меньшинстве казанцы доставляли немало проблем обороне «Динамо». А с выходами на замену Руслана Безрукова, Ульви Бабаева и Эдди Сальседо атакующий потенциал «Рубина» только вырос. Не покидало ощущение, что рокировки в составе испанскому наставнику казанцев надо было проводить раньше, с началом второго тайма.

«Турнирная таблица отражает ту динамку, что происходит»

Когда случилось удаление защитника «Динамо» Рубенса на 83-й минуте, «Рубин» завелся и еще сильнее увеличил давление, натиск в штрафной «бело-голубых». Последние пятнадцать минут были вообще лучшими в исполнении казанцев в этом сезоне. «Рубин» проиграл, но оставил приятное впечатление своим выступлением.

— Я думаю, уважаемый господин раис, глядя на сегодняшнюю игру, ощущает гордость за ребят. По самоотдаче, сплочении, что показала команда. Сегодня был хороший матч, — с досадой говорил Артига на пресс-конференции.

В следующем туре «Рубину» предстоит встретиться со «Спартаком» в Москве 18 октября. Ситуация в таблице для казанцев непростая. «Рубин» идет на девятом месте после 10 туров с 12 очками. Однако отрыв от зоны стыковых матчей составляет всего лишь два очка (13-м идет «Локомотив» с 10 очками). «Динамо», напротив, благодаря победе над «Рубином» единолично возглавило турнирную таблицу с 22 очками, продлив свою серию игр с тремя очками до шести встреч.

— Турнирная таблица отражает ту динамку, что происходит. Первые пять команд обладают большим атакующим потенциалом, у них есть исполнители. Мы хотим быть шестыми, мы бьемся. В следующем туре нам предстоит сыграть против «Спартака», а после нас ждут два матча дома. Есть еще кубковый матч в четверг с «Оренбургом» — и для нас это будет как финал. Мы хотим двигаться дальше в Кубке и бороться, — подытожил Франк Артига.

Чемпионат России. 10-й тур

Рубин (Казань) — Динамо (Москва) — 0:1 (0:1)

11 октября. «Ак Барс Арена»

0:1 — Урозов, 30 (автогол)

Рубин: Ставер, Вуячич, Арройо, Урозов, Рожков (Кузнецов, 86), Самошников, Лобов (Иву, 61), Грипши (Бабаев, 77), Начо (Безруков, 61), Ходжа, Сиве (Сальседо, 77)

Динамо: Лунёв, Маричаль, Касерес (Зайдензаль, 46), Рубенс, Давид Рикардо, Бителло (Скопинцев, 86), Глебов, Фомин, Артур (Каземир, 64), Тюкавин (Сергеев, 86), Гладышев (Окишор, 64)

Предупреждения: Касарес (41), Начо (55)

Удаления: Самошников (37), Рубенс (81)

