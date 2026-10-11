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Книжные магазины в Великобритании просят о налоговых льготах на фоне пользы для психического здоровья

21:29, 11.10.2026 Сюжет:  Книжная полка «Реального времени»

Книжные магазины помогают бороться с одиночеством, а 90% посетителей отмечают улучшение настроения

Книжные магазины в Великобритании просят о налоговых льготах на фоне пользы для психического здоровья
Фото: John Michael Thomson на Unsplash

Девять из десяти жителей Великобритании, которые недавно посещали книжные магазины, отмечают, что такие походы улучшают настроение. Об этом свидетельствует опрос YouGov, который провела Ассоциация книготорговцев Великобритании. В опросе участвовали 1169 взрослых, посещавших обычный книжный магазин за последние шесть месяцев. Исследователи собирали ответы с 21 по 27 августа. 90% респондентов сказали, что поход в магазин улучшает их настроение здесь и сейчас. Еще 84% отметили положительное влияние на общее самочувствие.

Для 78% книжный магазин помогает отвлечься от социальных сетей и экранов. 72% рассказали, что посещение магазина или участие в его мероприятиях помогает им пережить трудные периоды. Кроме того, 91% опрошенных будут скучать по магазину, который посещают чаще всего, если он навсегда закроется. Предыдущий опрос ассоциации показал, что 93% посетителей считают книжные магазины стимулом для чтения. 87% уверены, что местный магазин делает район привлекательнее для жизни, а 75% воспринимают его как общественное пространство для встреч и общения.

Некоторые британские магазины уже проводят мероприятия для поддержки общения и эмоционального благополучия. House of Books & Friends в Манчестере каждую неделю устраивает встречи Coffee & Connections, чтобы помочь людям справляться с одиночеством. The Quill & Quiver в Корби организует книжные клубы, творческие занятия и поэтические вечера. Red Lion Books в Колчестере проводит клубы чтения, встречи Death Club и еженедельные занятия йогой. Магазин Drawn To Books, который планируют открыть в Льюисе, намерен включить в программу упражнения по арт-терапии.

Ассоциация книготорговцев просит правительство Англии расширить налоговые льготы для книжных магазинов. Организация считает, что власти должны учитывать не только экономический вклад отрасли, но и ее роль в жизни местных сообществ. По расчетам аналитического центра CEBR, независимые книжные магазины Англии, которые не получают полную льготу по налогу на коммерческую недвижимость, к 2029/30 финансовому году столкнутся со средним ежегодным ростом налоговых расходов на £4563. Чтобы покрыть эту сумму, каждому магазину придется продавать дополнительно 1141 книгу в год.

Екатерина Петрова

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