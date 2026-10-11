Книжные магазины в Великобритании просят о налоговых льготах на фоне пользы для психического здоровья

Книжные магазины помогают бороться с одиночеством, а 90% посетителей отмечают улучшение настроения

Девять из десяти жителей Великобритании, которые недавно посещали книжные магазины, отмечают, что такие походы улучшают настроение. Об этом свидетельствует опрос YouGov, который провела Ассоциация книготорговцев Великобритании. В опросе участвовали 1169 взрослых, посещавших обычный книжный магазин за последние шесть месяцев. Исследователи собирали ответы с 21 по 27 августа. 90% респондентов сказали, что поход в магазин улучшает их настроение здесь и сейчас. Еще 84% отметили положительное влияние на общее самочувствие.

Для 78% книжный магазин помогает отвлечься от социальных сетей и экранов. 72% рассказали, что посещение магазина или участие в его мероприятиях помогает им пережить трудные периоды. Кроме того, 91% опрошенных будут скучать по магазину, который посещают чаще всего, если он навсегда закроется. Предыдущий опрос ассоциации показал, что 93% посетителей считают книжные магазины стимулом для чтения. 87% уверены, что местный магазин делает район привлекательнее для жизни, а 75% воспринимают его как общественное пространство для встреч и общения.

Некоторые британские магазины уже проводят мероприятия для поддержки общения и эмоционального благополучия. House of Books & Friends в Манчестере каждую неделю устраивает встречи Coffee & Connections, чтобы помочь людям справляться с одиночеством. The Quill & Quiver в Корби организует книжные клубы, творческие занятия и поэтические вечера. Red Lion Books в Колчестере проводит клубы чтения, встречи Death Club и еженедельные занятия йогой. Магазин Drawn To Books, который планируют открыть в Льюисе, намерен включить в программу упражнения по арт-терапии.

Ассоциация книготорговцев просит правительство Англии расширить налоговые льготы для книжных магазинов. Организация считает, что власти должны учитывать не только экономический вклад отрасли, но и ее роль в жизни местных сообществ. По расчетам аналитического центра CEBR, независимые книжные магазины Англии, которые не получают полную льготу по налогу на коммерческую недвижимость, к 2029/30 финансовому году столкнутся со средним ежегодным ростом налоговых расходов на £4563. Чтобы покрыть эту сумму, каждому магазину придется продавать дополнительно 1141 книгу в год.



Екатерина Петрова