Ученые Казанского ГМУ вошли в список самых цитируемых исследователей мира

В список включены доктор биологических наук Алексей Петров и доктор медицинских наук Ильдус Ахметов

Двое представителей Казанского государственного медицинского университета (КГМУ) вошли в обновленный рейтинг наиболее цитируемых ученых мира по версии базы данных Scopus. Об этом «Реальному времени» сообщили в пресс-службе КГМУ.

В список включены доктор биологических наук Алексей Петров и доктор медицинских наук Ильдус Ахметов.

Всего в глобальный рейтинг вошли 990 исследователей из России. Алексей Петров заведует лабораторией липид-зависимой регуляции Института нейронаук, а Ильдус Ахметов — лабораторией генетики старения и долголетия КГМУ.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Ректор университета Айрат Фаррахов назвал это событие подтверждением конкурентоспособности научной школы вуза на глобальном уровне.

— Включение наших ведущих исследователей в число самых цитируемых ученых планеты — это не просто признание их личных заслуг, но и яркое подтверждение конкурентоспособности научной школы Казанского медуниверситета на глобальном уровне. Фундаментальные разработки наших лабораторий вносят реальный вклад в развитие мировой медицины и биологии. Мы гордимся коллегами и продолжим активно поддерживать передовые научные проекты вуза, — цитирует Фаррахова пресс-служба вуза.

Ранее Казанский медуниверситет анонсировал работу по созданию новых собственных клиник, в том числе для внедрения в них современных технологий.

Зульфат Шафигуллин