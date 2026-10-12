Песков объяснил слова Трампа о необходимости найти нового лидера Украины

«Потому что президент Украины должен принять очень ответственные и очень сложные решения для остановки этой войны»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил слова американского лидера Дональда Трампа о необходимости найти нового президента Украины вместо Владимира Зеленского.

— Трамп сказал, что он считает, что пришло время для нового президента. Почему? Потому что президент Украины должен принять очень ответственные и очень сложные решения для остановки этой войны. Или Зеленский берет на себя такую ответственность, проявляет такую политическую волю, или он этого не делает, — заявил РИА «Новости» пресс-секретарь главы государства.

Срок полномочий Владимира Зеленского истек 20 мая 2024 года. Выборы президента на Украине, запланированные на 31 марта 2024 года, были отменены из-за введенного военного положения и всеобщей мобилизации.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Владимир Зеленский мог много раз урегулировать конфликт, но не сделал этого, и призвал провести выборы на Украине. По его словам, стране нужен новый лидер, который сможет договориться с Россией. При этом сам Трамп объявил о дизельной сделке с Владимиром Путиным после разговора с российским президентом.

Зульфат Шафигуллин