В Казани планируют ежегодно экономить более 100 млн рублей благодаря замене фонарей

До конца этого года власти собираются заменить более 20 тыс. светильников

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В Казани идет четвертый этап программы по обновлению уличного освещения. По завершении проекта «в городской черте практически не останется старых светильников», сообщил на «деловом понедельнике» гендиректор «Казэнеро» Фанис Нурмухаметов.

Это поможет ежегодно экономить свыше 11 млн кВт·ч, или более 100 млн. рублей, подчеркнул он.



Артем Гафаров / realnoevremya.ru

До конца этого в Казани собираются заменить более 20 тыс. светильников. По словам Фаниса Нурмухаметова, работы будут вести на участках ул. Большая Крыловка, проспекте Ямашева, проспекте Ибрагимова, улицах Салимжанова и Тэцевской.

Напомним, в сентябре в Татарстане завершили все запланированные на 2026 год работы по республиканской программе «Наш двор». Существенно ускорилось подключение наружного освещения. Если раньше от установки опоры до подачи света в среднем уходил месяц, то в 2026 году этот срок сократился до семи дней — то есть стал короче на 77%.

Галия Гарифуллина