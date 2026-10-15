Камила Валиева пропустит этап Гран-при в Казани

Спортсменка заявила, что не сможет выступить из-за болезни

Татарстанская фигуристка Камила Валиева пропустит первый этап Гран-при России по фигурному катанию в Казани. Об этом спортсменка написала в соцсетях.

Дорогие болельщики и любители фигурного катания, дорогие мои казанцы. К сожалению, я не смогу выступить на этапе Гран-при в Казани из-за болезни. Желаю вам здоровья, пожалуйста, берегите себя. Обязательно увидимся на других этапах Гран-при России. До скорой встречи, ваша Камила, — говорится в сообщении.

Напомним, соревнования заявлены к проведению с 16 по 19 октября. Основные выступления пройдут в субботу и воскресенье.

Алсу Сабирзанова