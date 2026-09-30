В Татарстане летом обнаружили три несанкционированных детских лагеря

Суды приостановили их деятельность на сроки от 30 до 90 суток

Фото: Артем Дергунов

В сезон летней оздоровительной кампании Управление Роспотребнадзора по Татарстану выявило в республике три несанкционированных лагеря, не включенных в реестр организаций отдыха детей и их оздоровления. Об этом сообщили в пресс-службе организации.



— Данные факты являются индикатором риска нарушения обязательных требований санитарно‑эпидемиологического контроля, в связи с чем по согласованию с прокуратурой республики Управлением были проведены внеплановые проверки в отношении организаторов детского отдыха, — говорится в сообщении.

Суды приостановили деятельность лагерей на сроки от 30 до 90 суток.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

В целом на контроле Управления Роспотребнадзора находились 1 450 детских оздоровительных учреждений, включая стационарные загородные лагеря (121), палаточные лагеря (52), лагеря с дневным пребыванием (832) и лагеря труда и отдыха (445). Все организации работали при наличии положительных санитарно-эпидемиологических заключений.

— В ходе всех проверок выявлено 3 055 нарушений санитарного законодательства, большинство из которых носило текущий и быстроустранимый характер. Всем организациям выданы предписания об устранении нарушений, 80,2% из которых выполнены до окончания ЛОК-2026 (летней оздоровительной кампании, — прим. ред.), — рассказали в организации.

Своевременно выявленные нарушения по организации питания, соблюдению санитарно-дезинфекционного режима, содержанию помещений, территории ЛОУ, допуску детей и сотрудников в лагерь без необходимых медицинских осмотров были оперативно устранены. Благодаря этому было предотвращено возникновение массовых неинфекционных и инфекционных заболеваний, в том числе связанных с питанием.

Теперь ведомство приступило к контролю за подготовкой лагерей к сезону 2027 года.

Напомним, летом Кабинет министров Татарстана утвердил норматив стоимости услуг по обеспечению антитеррористической защищенности детских оздоровительных учреждений. Согласно документу, стоимость одного поста охраны в детских оздоровительных учреждениях установлена в размере 230 рублей в час.

Галия Гарифуллина