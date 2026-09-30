Альбир Крганов переизбран главой Духовного собрания мусульман России на пять лет
Решение было принято единогласно на очередном съезде организации в Москве
Муфтий Москвы Альбир хазрат Крганов переизбран на новый пятилетний срок главой Централизованной религиозной организации Духовное собрание мусульман России (ДСМР). Решение было принято единогласно на очередном съезде организации в столице страны.
В рамках съезда участники заслушали доклады муфтия Москвы, Совета улемов и Общественного совета, а также определили основные направления работы на предстоящий период.
По итогам мероприятия были намечены задачи по укреплению взаимодействия с общинами, поддержке защитников Отечества, развитию образовательной сферы и строительству мечетей.
Альбир Крганов поблагодарил участников за доверие, отметив, что переизбрание является большой ответственностью. В завершение съезда по традиции была прочитана молитва.
Напомним, в мае Альбир Крганов дал интервью «Реальному времени», где рассказал, какие проекты готова предложить Россия исламскому миру и чем Татарстан привлекателен как площадка для переговоров с международными дипломатами.
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