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Альбир Крганов переизбран главой Духовного собрания мусульман России на пять лет

12:31, 30.09.2026

Решение было принято единогласно на очередном съезде организации в Москве

Альбир Крганов переизбран главой Духовного собрания мусульман России на пять лет
Фото: Динар Фатыхов

Муфтий Москвы Альбир хазрат Крганов переизбран на новый пятилетний срок главой Централизованной религиозной организации Духовное собрание мусульман России (ДСМР). Решение было принято единогласно на очередном съезде организации в столице страны.

В рамках съезда участники заслушали доклады муфтия Москвы, Совета улемов и Общественного совета, а также определили основные направления работы на предстоящий период.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

По итогам мероприятия были намечены задачи по укреплению взаимодействия с общинами, поддержке защитников Отечества, развитию образовательной сферы и строительству мечетей.

Альбир Крганов поблагодарил участников за доверие, отметив, что переизбрание является большой ответственностью. В завершение съезда по традиции была прочитана молитва.

Напомним, в мае Альбир Крганов дал интервью «Реальному времени», где рассказал, какие проекты готова предложить Россия исламскому миру и чем Татарстан привлекателен как площадка для переговоров с международными дипломатами.

Зульфат Шафигуллин

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