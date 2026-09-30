В Татарстане разработали проект стратегии развития санавиации до 2030 года

Документ предусматривает переход системы на круглосуточную работу, включая ночные вылеты, к концу десятилетия.

Татарстан планирует обеспечить круглосуточную работу санитарной авиации, включая ночные вылеты, к концу 2030 года. Это предусмотрено проектом стратегии развития санитарной авиации республики до 2030 года, размещенным для антикоррупционной экспертизы.

Для работы в круглосуточном режиме региону потребуются два воздушных судна: одно — для экстренной доставки медицинских консультантов, второе — «Ансат» с медицинским модулем для эвакуации пациентов, в том числе в ночное время.

Сейчас расходы на авиационные работы в 2026 году запланированы на уровне 100,4 млн рублей.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Стратегия также предусматривает переход к динамической маршрутизации пациентов и расширение системы санитарной авиации с трех до шести зон. Управлять эвакуацией планируется через единую диспетчерскую службу скорой помощи республики.

Согласно целевым показателям документа, с 2027 года санитарной авиацией планируется эвакуировать не менее 190 пациентов ежегодно. За 2025—2030 годы ожидается не менее 1132 таких эвакуаций.

Напомним, в конце апреля Владимир Путин поручил создать в России 99 модульных приемных отделений скорой помощи до 2030 года.

Зульфат Шафигуллин