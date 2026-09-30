В России намерены вдвое увеличить срок давности по антиотмывочным статьям

Росфинмониторинг предложил ужесточить наказание с трех до шести лет

Фото: Динар Фатыхов

Росфинмониторинг предложил увеличить с трех до шести лет срок давности привлечения к административной ответственности за нарушения законодательства о противодействии отмыванию доходов и финансированию терроризма (ПОД/ФТ). Соответствующий законопроект ведомство разместило на портале для общественного обсуждения.

Изменения коснутся ч. 4 ст. 15.27 и ст. 15.27.3 КоАП. Первая предусматривает ответственность для банков и их руководителей за легализацию доходов или финансирование экстремизма без уголовного состава (штраф до 1 млн руб. для юрлиц или дисквалификация). Вторая касается сделок с преступными доходами в интересах юрлиц (штраф до трехкратной суммы операции, конфискация имущества).

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В пояснительной записке ведомство указало, что значимые сведения для дел об административных правонарушениях часто появляются только после завершения длительных уголовных расследований.

Эксперты отмечают, что это позволит привлекать банки к ответственности по делам, которые расследуются годами, и заставит их тщательнее документировать решения по ПОД/ФТ.

Напомним, сообщалось, что с 1 сентября Национальная система платежных карт (НСПК) начнет информировать Росфинмониторинг о транзакциях, связанных с сервисом быстрых платежей (СБП) и платежными картами.

Зульфат Шафигуллин