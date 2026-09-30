Генпрокурор Гуцан призвал прокуроров СНГ объединить усилия для возврата активов

Актуальность темы обусловлена ростом транснациональной преступности и политизацией правовой помощи со стороны отдельных государств

Генпрокурор России Александр Гуцан высказался за объединение усилий прокуроров государств СНГ в выработке решений для возврата выведенных за рубеж активов. По его словам, актуальность темы обусловлена ростом транснациональной преступности и политизацией правовой помощи со стороны отдельных государств.

Гуцан отметил, что незаконные доходы быстро перемещаются между юрисдикциями и конвертируются в анонимные виртуальные активы, тогда как традиционные механизмы сотрудничества не позволяют оперативно на это реагировать.

— Незаконные доходы за короткое время перемещаются между юрисдикциями разных стран, оформляются на номинальных владельцев, конвертируются в анонимные виртуальные активы. При этом традиционные механизмы международного сотрудничества не всегда позволяют оперативно и действенно реагировать на эти вызовы, — передает слова российского генпрокурора «Интерфакс».

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Ситуацию на заседании в Казани, где проходит 36-е заседание Координационного совета генеральных прокуроров СНГ, прокомментировал представитель Совета руководителей подразделений финансовой разведки Олег Крылов. По его словам, на данном этапе показатели ареста и возврата активов из-за рубежа крайне незначительны:

— Перемещение средств занимает минуты, а их возврат — месяцы и годы, — сказал он.

В заседании принимают участие генпрокуроры Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана.

Зульфат Шафигуллин