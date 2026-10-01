Правительство заложило в бюджет рост экономики до 2,4% к 2029 году

Бюджет на трехлетку ушел в Госдуму с дефицитом 5,5 трлн рублей

Правительство России направило в Госдуму проект федерального бюджета на 2027 год и плановый период 2028—2029 годов. Распоряжение о внесении документа подписал премьер-министр Михаил Мишустин, бюджетный пакет поступил в нижнюю палату парламента полностью в электронном виде.

В 2027 году расходы запланированы на уровне 48,8 трлн рублей при доходах в 43,3 трлн рублей. В 2028 году расходы составят 50,9 трлн рублей, доходы — 45,8 трлн рублей, в 2029 году — 53,9 трлн и 48,6 трлн рублей соответственно. Проект базируется на прогнозе, согласно которому экономика РФ вырастет на 1,4% в 2027 году и на 2,4% в 2029 году.

Ключевыми приоритетами трехлетки названы выполнение социальных обязательств, поддержка семей с детьми, развитие здравоохранения и образования, помощь участникам специальной военной операции и их близким, а также обеспечение обороны, безопасности и достижение национальных целей, включая технологическое лидерство. Проект бюджета сбалансирован для сохранения макроэкономической стабильности и снижения инфляции.

Документ также включает проекты бюджетов внебюджетных фондов. Госдума должна рассмотреть законопроект во всех трех чтениях в течение 60 дней.

Зульфат Шафигуллин