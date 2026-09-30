Татарстан занял пятое место в России по числу размещенных туристов

За восемь месяцев Казанский кремль посетили 2,6 млн человек — это самый популярный объект республики

Фото: Динар Фатыхов

За январь — июль 2026 года в коллективных средствах размещения Татарстана разместились 1,9 млн человек, это на 14,7% больше, чем за тот же период прошлого года. Татарстан занял пятое место в России по числу размещенных, уступив Москве, Краснодарскому краю, Московской области и Санкт-Петербургу. Об этом заявили в республиканском Госкомитете по туризму.

Летние месяцы добавили 686 тысяч туристов — рост на 11,9% к прошлому году. Санаторно-курортный сегмент тоже показал неплохую динамику: 109,8 тысячи человек за семь месяцев, плюс 16,5%. По этому показателю республика на седьмом месте в стране и втором в Приволжском федеральном округе.

Где бывают чаще всего

За восемь месяцев Казанский кремль посетили 2,6 млн человек — это самый популярный объект республики. Остров-град Свияжск — 1,4 млн, Елабуга — 811,8 тыс., Великий Болгар — 541,8 тыс. Тетюши приняли 211 тыс. гостей, Чистополь — 73,4 тысяч.



Крупнейшим событийным мероприятием лета стала Спасская ярмарка в Елабуге, собравшая 340 тыс. человек. Этнический фестиваль «Крутушка» привлек 30 тыс., фестиваль воздушных змеев «Мечтатели» — 26 тыс., фестиваль средневекового боя «Великий Болгар» — 25 тыс. человек. «Летние вечера в Елабуге» собрали 24 тыс. зрителей, этно-рок фестиваль «Хранители» — 20 тыс., автотуристический «Арба-Фест» — 10 тысяч.

По нацпроекту освоено 500,8 млн рублей — из них 365,6 млн из федерального бюджета и 135,2 млн из республиканского. Средства направлены на 9 проектов по созданию 89 модульных номеров, 23 проекта туристской инфраструктуры, 4 событийных мероприятия и разработку туристского кода Свияжска.

Кроме того, летом работал проект «Гостеприимная Казань», продолжалось развитие бренда «Места Татарстана» и водных маршрутов республики.

Дмитрий Зайцев