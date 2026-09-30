«Смерть Ивана Ильича» вышла на первое место в Amazon Бразилии после рецензии Густаво Скарпы

После видео Густаво Скарпы продажи повести Толстого выросли, а запросы о ней в Google увеличились на 300%

Бразильский футболист Густаво Скарпа помог повести Льва Толстого «Смерть Ивана Ильича» выйти на первое место продаж Amazon в Бразилии, пишет O Globo. Полузащитник «Атлетико Минейро» опубликовал рецензию 2 сентября на YouTube. После этого интерес к книге резко вырос. По данным Google, число запросов о повести в сентябре увеличилось на 300%, по сравнению с августом. В годовом сравнении поисковый интерес вырос более чем на 70%. В запросах пользователи также указывали имя Скарпы.

Видео футболиста набрало более 600 тыс. просмотров на YouTube. Фрагмент ролика в Instagram* собрал более 1 млн просмотров. Сам Скарпа рассказал, что не ожидал такой реакции. Он публикует материалы о книгах с 2019 года, но раньше ограничивался короткими комментариями. Теперь футболист записывает подробные видео и разбирает содержание прочитанных произведений.

«Смерть Ивана Ильича» Лев Толстой написал в 1882—1886 годах. Впервые повесть вышла в 1886 году. Автор рассказывает о судейском чиновнике Иване Ильиче Головине. Герой строит карьеру, устраивает семейную жизнь и стремится поддерживать привычный социальный статус. После падения он заболевает. Болезнь заставляет его пересмотреть собственную жизнь и отношение к смерти. Скарпа в своей рецензии отдельно разбирает поведение окружающих Ивана Ильича людей. Футболист обращает внимание на их интересы после смерти героя и сравнивает их с отношением Герасима, который помогает больному и не избегает разговора о его состоянии.

Реальное время / realnoevremya.ru

В результате фанаты «Атлетико Минейро» создали клуб чтения Galeitura. Название объединяет слова «Гало» и «чтение». В Instagram* проект собрал более 100 тыс. подписчиков. В первый день организаторы также собрали более 300 человек в чате WhatsApp*. Сам Скарпа присоединился к группе. Участники разделили повесть на три недели. Они читают по четыре главы в неделю с 16 сентября по 6 октября, а затем планируют провести онлайн-встречу. Инициаторы Galeitura также хотят проводить совместные чтения по другим книгам, которые рекомендует футболист.

Повесть Толстого уже повлияла на другие фанатские проекты. Болельщики «Крузейро», «Коринтианса», «Сан-Паулу» и «Гремио» создали собственные клубы чтения. Игроки «Атлетико Минейро» также публиковали фотографии с книгами, которые читали по рекомендациям Скарпы.



Екатерина Петрова