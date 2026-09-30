В Самарской области обломками БПЛА повреждены частные дома

Соседний с Татарстаном регион подвергся атаке беспилотников

В соседней с Татарстаном Самарской области обломками БПЛА повреждены частные дома. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Федорищев.

По его словам, Самарская область в ночные часы подверглась атаке беспилотников. Все вражеские БПЛА были сбиты силами местного ПВО.

— По предварительной информации в результате атаки погибших и пострадавших нет. Но есть повреждения частных домов. На месте работают оперативные службы, — написал Федорищев в своих соцсетях.

В ночные часы в Самарской области вводился режим беспилотной опасности. В это же время аэропорт Самары временно приостанавливал работу в целях обеспечения безопасности полетов. Сейчас в регионе все ограничения сняты.

Ранее угроза атаки БПЛА объявлялась в семи городах Закамья Татарстана. Режим угрозы действовал около двух часов.

Зульфат Шафигуллин