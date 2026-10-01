В казанском метро произошел сбой оплаты банковскими картами

Турникеты принимали только транспортные карты и жетоны, из-за чего у автоматов образовались очереди

Фото: Динар Фатыхов

Утром в казанском метрополитене произошел сбой оплаты проезда по банковским картам. Об этом «Реальному времени» сообщили очевидцы.

Турникеты принимали только транспортные карты и жетоны, из-за чего у автоматов образовались очереди. Проблема продолжалась около часа. Возможной причиной называют неполадки с интернетом.

Дмитрий Зайцев / realnoevremya.ru

Сбой затронул только оплату банковскими картами, остальные способы оплаты работали в штатном режиме.

Позже в «Метроэлектротрансе» прокомментировали ситуацию и сообщили об устранении проблемы.

— Сегодня утром в Казанском метрополитене произошел сбой по оплате проезда только по банковским картам из-за сбоя интернета. Проблема устранена. Оплата проходит в обычном режиме через турникеты и терминалы по продаже жетонов. Технические специалисты предприятия оперативно устранили сбой, — говорится в заявлении.

Напомним, ранее в интернете опубликовали трехмерную версию карты казанского метро.

Зульфат Шафигуллин