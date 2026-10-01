На «Госуслугах» появится «красная кнопка» от мошенников

Функция позволит пользователям мгновенно заморозить значимые действия в случае столкновения с мошенниками.

Фото: Динар Фатыхов

На портале «Госуслуги» в этом году появится сервис экстренной блокировки онлайн-операций. Об этом РИА «Новости» сообщил вице-премьер Дмитрий Григоренко.

Функция позволит пользователям мгновенно заморозить значимые действия в случае столкновения с мошенниками.

— Сейчас к сервису подключаются банки и операторы связи. «Кнопка» заработает в этом году, — заявил Григоренко.

Сервис уже тестируется совместно с банками и операторами связи. При нажатии кнопки пользователь не сможет перевести деньги или сменить пароли от своего имени, что остановит вывод средств аферистами.

Документ, регулирующий работу сервиса, находится на финальной стадии разработки. Его планируют внести в Госдуму в осеннюю сессию 2026 года.

Напомним, накануне Минцифры внесло на обсуждение третий пакет мер по борьбе с кибермошенниками.

Зульфат Шафигуллин