Виталий Кафанов: «Вратарь — полкоманды» — справедливое выражение, если хороший вратарь»

Экс-наставник казанского «Рубина» — о том, что сейчас в России выбор голкиперов в национальную сборную очень большой

Виталий Кафанов в своей футбольной карьере играл за «Колхозчи», саратовский «Сокол», «Копетдаг», «Уралмаш», «Кайрат», «Елимай» и «Нису». В тренерской карьере он входил в штабы смоленского «Кристалла» и сборной Казахстана, но основными командами для него стали «Ростов» и «Рубин». Об этом и многом другом Виталий Витальевич рассказал в интервью, которое вошло в книгу о лучшем периоде «Рубина» (2001—2013), созданную при поддержке компании «ТАИФ». «Реальное время» публикует беседу с руководителем клуба из этого издания.

Почему туркменская команда, как и «Рубин», не вернулась в первую лигу

— Виталий Витальевич, какие воспоминания остались от работы с такими наставниками, как Владимир Юлыгин, который работал в Академии «Рубина» с 2008 по 2013 год?

— Повезло поработать с Владимиром Михайловичем, поскольку во второй свой приезд в Ашхабад он начал работать с нашим поколением. Первый его приезд пришелся на поколение Бердыева, Данильянца, Уразсахатова. Много слышал от Курбана Бекиевича, что это первый тренер, который научил их играть в футбол.

— Перечисленному вами талантливому поколению удалось вернуться в первую лигу уже как «Колхозчи», играя в сезонах с 1976-го по 1979 год. Почему ваше поколение под управлением такого сильного тренера, как Валерий Непомнящий, не смогло повторить успех «Строителя» и «Колхозчи»?

— Вы правильно заметили, что в Ашхабаде всегда были талантливые футболисты, но их разбирали по другим командам. Сергей Агашков ушел на армейскую службу в СКА из Ростова-на-Дону, затем в московское «Торпедо». Сергея Анашкина пригласили в рижскую «Даугаву», Сергей Казанков стал игроком днепропетровского «Днепра», Дмитрий Хомуха уехал в харьковский «Металлист», Ровшан Мухадов — в «Пахтакор».

— В итоге соседи по Средней Азии из «Памира» смогли даже в Высшую лигу выйти, а куда более богатая Туркмения так и осталась на уровне второй.

— Руководство республики не так серьезно уделяло внимание футболу. «Памиру» в этом плане повезло, там были больше заинтересованы в футбольных достижениях.

— Но ведь и у вас был такой козырь, как Валерий Непомнящий на тренерском мостике.

— Вернувшись после учебы в Высшей школе тренеров, Валерий Кузьмич начал работу с командой, которая играла во второй лиге, причем в девятой зоне, где основная масса команд была из Закавказья. Это Грузия, Азербайджан и Армения. Опередить их было очень сложно, в итоге мы надолго застряли на этом уровне. Валерий Кузьмич отработал с нами и уехал по приглашению в Камерун, тренировать национальную сборную.

На тренерском мостике. взято с сайта fckrasnodar.ru

«Роль тренера вратарей ставится по значимости на один уровень с главным тренером»

— В штабе «Рубина» вы изначально работали старшим тренером. Что входило в ваши обязанности?

— Я сначала вместе с Курбаном Бердыевым в 2000 году приехал в смоленский «Кристалл». Летом 2001 года, когда он получил предложение от Камиля Шамильевича Исхакова возглавить «Рубин», пришлось остаться в Смоленске исполнять обязанности главного тренера «Кристалла». Нужно было сохранить команде место в первой лиге. Доработал до конца года, место сохранили, и после этого переехал уже в Казань.

Названная вами должность номинальная, я в Казани работал с вратарями и занимался стандартными положениями. В то время не было специальности «тренер по работе с вратарями». У нас к этому пришли чуть позднее. Более того, сейчас уже у тренеров вратарей в Европе есть помощники, в некоторых командах по два.

— Вы сказали, что в тренерском штабе «Рубина» занимались еще стандартными положениями. Это тоже отдельная специализация?

— Тренер по стандартам — это целая наука. Думаю, вообще нужно отдельно выводить такую должность, потому что много лет этим занимался, работы там очень много. В некоторых европейских клубах уже появились тренеры по аутам. Скоро это станет очень востребованной профессией, там тоже очень много нюансов. Недавно разговаривал с Никитой Хайкиным (вратарь норвежского клуба «Будё-Глимт», сенсационно дошедшего до полуфинала Лиги Европы, — прим. авт.), у них появился тренер, который работает над качеством передач. Это тоже важно. Команда Хайкина стала сильнее, стала лучше держать мяч, меньше терять его в простых ситуациях. Думаю, за ними последуют и другие клубы, тоже будут увеличивать количество тренеров именно по таким категориям.

— Какова роль тренера вратарей в команде?

— Начнем с того, что сама фигура вратаря имеет большое значение в футболе. Это самая важная фигура на поле. Справедливо выражение «вратарь — половина команды», но при условии, что это хороший вратарь. Потому что один вратарь может принести очень много очков в тех матчах, где твоя команда выглядит слабее. В то же время вратарь может повлиять на исход поединка своей плохой игрой, и как бы твоя хорошая команда не играла, вратарь своей ошибкой может свести на нет все усилия команды. Поэтому роль тренера вратарей ставится по значимости на один уровень с главным тренером. К сожалению, в России это пока мало кто понимает. Но мы к этому тоже придем.

Курбан Бердыев — наставник, в чьем штабе долгое время успешно работал Кафанов. Реальное время / realnoevremya.ru

«Вратарь должен уметь держать концентрацию все 90 минут»

— Роль вратаря в игре даже важнее нападающих, которые забивают голы?

— Да, важнее абсолютно любого игрока. Десять человек могут играть как угодно против десяти — другой команды, но очень часто судьбу матча решает вратарь. Много примеров, когда вратари вытаскивали игру, приносили очки в тех матчах, когда команды их не заслуживали. Посмотрите, сколько раз вратари в этом году признавались лучшими игроками матча. Почти в каждом туре. Иногда было по два, по три вратаря в туре.

— В чем основные отличия подготовки вратарей и игроков других амплуа к матчам, помимо непосредственно тренировочного процесса? На что еще делается акцент в подготовке вратарей?

— В первую очередь психология и ментальность. Вратарь должен уметь держать концентрацию все 90 минут. Он столько не бегает, сколько игроки, и у него все идет от психологии, от правильного настроя. Потому что подавляющее число ошибок идут из-за неправильных решений. А технический брак занимает маленькую часть, примерно два-три процента. Принятие правильного решения зависит именно от психологической подготовки. Бывают вратари, которые на тренировках делают все правильно, им очень трудно забить. Но выходят на поле, и в таких же ситуациях делают простые ошибки. Это опять же вопрос психологии, стрессоустойчивости.

— Давайте поговорим о вратарях «Рубина». Самым успешным из них стал Сергей Рыжиков, пополнивший состав казанского клуба в 2008 году. Не имея за плечами большого опыта и достижений, помог команде дважды выиграть золотые медали, успешно выступить в еврокубках, попал в заявку сборной страны на чемпионат мира. В чем секрет его взлета?

— Хороших вратарей в «Рубине» всегда было много. С Сергеем Козко мы выходили в премьер-лигу и выигрывали бронзовые медали, с Валерием Чижовым занимали четвертое и пятое места. Александр Колинько был очень сильным вратарем, провел два хороших сезона, но в тот момент мы боролись за выживание, и он помог команде сохранить прописку в премьер-лиге. В этом плане Сергею Рыжикову повезло больше. Его партнерами были: Навас, Ансалди, Домингес, Нобоа, Натхо, Семак, Милошевич, Ребров, Шаронов, что позволило команде бороться за чемпионство. «Рубин» и забивал очень много. В сезоне-2009 на счету команды 62 гола, на тот момент — рекорд чемпионатов России.

Сергей Рыжиков, которому работа с Кафановым в «Рубине» позволила перегрузить карьеру. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

«В детстве моим кумиром был Евгений Рудаков из киевского «Динамо»

— Во время работы в «Рубине», вы выезжали на учебу в Европу, посещали там тренерские семинары. Что удалось почерпнуть из тех поездок? Какие открытия сделали для себя?

— Первое, что хотелось понять, куда надо дальше двигаться, развиваться. Второе — понять отличие вратарских школ между собой, и, конечно, хотел понять, что можно взять у них в Европе для нас, чтобы лучше развивать вратарей в России, сохранив при этом традиции советской вратарской школы. Как можно все это объединить и найти какой-то баланс. Был на семинаре в Испании, Италии, Германии, Англии. Наибольшую пользу приносили личные беседы с тренерами в разных странах. Они были более информативными. Можно было задавать любые вопросы и получать развернутые ответы. Ездил к лучшим тренерам вратарей и благодарю Бога, что никто из них ни разу не отказался от встречи, находил время и рассказывал все как есть, ничего не скрывая. Очень благодарен, что они относились ко мне как к равному.

— С кем вам удалось встретиться?

— В первую очередь это Франс Хук, наверное, самый сильный тренер вратарей в Европе. С ним встречался, и по телефону несколько раз разговаривал, и переписывался, когда нужны были советы. Когда он работал в «Манчестер Юнайтед», ездил туда на стажировку. Встречался с Тони Топаловичем, тренером Мануэля Нойера в «Баварии», с тренером сборной Испании Хосе Очотореной, сборной Германии — Андреасом Кепке, а также с Джулио, который тогда работал в штабе Роберто Манчини в «Интере». Спасибо, что они нашли время пообщаться, и каждый рассказал много интересного. Хотел понять, как работают итальянская, голландская, немецкая, испанская и другие школы. Если говорить про Испанию, то нельзя не упомянуть Педро Харо, тренера мадридского «Реала». Был счастлив, что тренер такого клуба уделил мне большое количество времени. Позднее, когда Харо уже не работал в «Реале», пригласил его в «Рубин», посмотреть, как мы работаем. Он приезжал в Казань на неделю, участвовал в тренировках, давал много советов. Хочу сказать, что все эти люди, великие и большие тренеры, в жизни оказались очень простыми и доброжелательными людьми.

— Вы перечислили тренеров из разных европейских стран. Какая вратарская школа вам наиболее близка?

— Во времена Советского Союза нам ближе всех была югославская школа. Там вратари очень много занимались физической подготовкой. Информации тогда было мало, коммуникация между странами тоже была не такая тесная. Но, как показало время, когда уже стали делиться информацией, все-таки страны бывшей Югославии к нам ближе подходили. И, наверное, еще Чехословакия. Старшее поколение помнит легендарного чехословацкого вратаря Иво Виктора. В свое время у него вышла книга «Мой номер — первый». Она была переведена и продавалась в СССР. Это была моя настольная книга, перечитывал ее много раз. Потом, когда прошло много лет, кто-то из вратарей ее подарил, знали, что ищу. Она была в такой же точно обложке, начал перечитывать ее заново. Помню все, что там писал Иво Виктор, как он становился вратарем.

— А кто был вашим кумиром среди вратарей?

— В детстве это был Евгений Рудаков, вратарь киевского «Динамо», поэтому болел за них в Советском Союзе. А на международной арене болел за «Баварию», потому что там играл Зепп Майер.

В «Ростове» Кафанов работал под руководством Валерия Карпина. скриншот из видео Реального времени

«У нас сейчас очень сильная сборная»

— Вы назвали югославскую школу и сказали, что там много времени уделяли физической подготовке. Она имеет большое значение для вратаря?

— В Европе считают, что вратарь не должен много тренироваться. Он должен правильно тренироваться. Поэтому я искал какую-то середину между европейской школой, их системой физподготовки и нашей. Там считали, что лишнюю нагрузку давать не надо, это как в литровую банку пытаться налить пять литров. Все равно считаю, что вратари должны тренироваться намного больше, чем полевые игроки. Они должны раньше приходить на тренировку и последними уходить. Вратари должны быть выносливыми и физически сильными. Приведу пример Юрия Шишкина. Он после 30 лет уехал играть в Корею, фактически заканчивать. А там четырехразовые тренировки. Когда он вернулся в Россию, сказал, что в воротах летал, и продлил свою футбольную карьеру на несколько лет. Уверен в том, что советская школа в плане физической подготовки была самая правильная.

— Согласны с выражением, что вратари — странные люди? Как вы думаете, почему так говорят?

— Потому что эта позиция на поле требует большой ответственности, и каждая ошибка вратаря обходится команде очень дорого. Вратарь не может быть, скажем так, каким-нибудь бесшабашным шалопаем, в отличие от полевых игроков, которым многое прощается. Вратарь с таким характером больших успехов не добьется. Эта ответственность, что за тобой «полоса пограничная идет», как в песне поется, она заставляет вратарей быть другими. И это забирает очень много энергии у вратарей. Поэтому они отличаются, поэтому у них где-то бывают срывы. Они не могут, как игроки, 90 минут бегать и выплескивать это все, негатив или энергию. Поэтому, конечно, мы отличаемся.

— Советская вратарская школа была одной из самых сильных в мире. Как нам вернуться на эти позиции снова?

— Сейчас уже вернулись. Посмотрите, как играют за границей Никита Хайкин, Матвей Сафонов. Сколько хороших вратарей в России сейчас, в каждой команде как минимум по два хороших игрока на этой позиции. Уверен в том, что наши российские вратари вышли на высокий европейский уровень. И как только возобновятся международные игры, все мы будем читать все чаще и чаще о наших вратарях, и в российской, и в заграничной прессе.

— Это только вратари. Но для сильной сборной нужны хорошие игроки и на другие позиции.

— У нас сейчас очень сильная сборная. Все ребята, которые играют за границей в больших клубах, это игроки группы атаки. Если к ним добавить российских игроков на оставшиеся четыре-пять позиций, получится сильная команда. Просто нужны официальные игры, чтобы это доказать. А выбор вратарей в национальную сборную очень большой.