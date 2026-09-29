В Казани снизится стоимость квадратного метра жилья для молодых семей

Она должна составить 169,6 тыс. рублей

Фото: Динар Фатыхов

В Казани снизится стоимость квадратного метра жилья для молодых семей. На четвертый квартал 2026 года она должна составить 169,6 тыс. рублей. Соответствующий проект постановления исполкома проходит антикоррупционную экспертизу.

— Установить норматив стоимости одного квадратного метра общей площади жилья в г. Казани на четвертый квартал 2026 года для расчета платежеспособности молодых семей в размере 169 604 рубля, — говорится в документе.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В третьем квартале сумма была равна почти 170,5 тыс. рублей. При этом во втором квартале квадратный метр жилья для расчета оценивался в 153 313 рублей.

Галия Гарифуллина