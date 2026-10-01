«Словно глоток свежего воздуха»

Для ветеранов «Нижнекамскнефтехима» прошел душевный праздник, посвященный Дню пожилого человека

Фото: предоставлено пресс-службой «Нижнекамскнефтехима»

В Доме народного творчества Нижнекамска царила атмосфера молодости, объятий и искренних улыбок. Здесь собрались те, кто полвека назад зажигал первый факел и выводил предприятие на проектные мощности — ветераны «Нижнекамскнефтехима». Этот праздник стал для них не просто концертом, а долгожданной встречей с большой заводской семьей.

Встреча, стирающая годы

Праздничное настроение начиналось еще на крыльце ДНТ: ветераны обнимались, узнавая друг друга сквозь годы, и наперебой делились новостями. В фойе гостей встречали звуки саксофона, а у выставки ручных кукол в национальных костюмах выстроилась целая очередь — творения ветерана Людмилы Павлиновой никого не оставили равнодушным.

— Так приятно встретиться с теми, с кем ты работал, с кем делил смены! И кажется, что этих лет разлуки не было вовсе — мы снова единая семья, — улыбается Наталья Борисова, ветеран Центра автоматизации и член совета ветеранов. — Такие встречи дорогого стоят, они для нас словно глоток свежего воздух.

Праздничное настроение начиналось еще на крыльце ДНТ: седые ветераны обнимались, узнавая друг друга сквозь годы, и наперебой делились новостями предоставлено пресс-службой «Нижнекамскнефтехима»

Особым вниманием окружили 95-летнего труженика тыла Канифа Фаздалова, ушедшего на заслуженный отдых еще в далеком 1980 году. Он признался, что не ожидал такого приема: «Столько лет прошло, а меня помнят и ждут. На душе так тепло и весело!»

Гимн поколения и заводские династии

Кульминацией праздника стало исполнение гимна ветеранов компании СИБУР, победителем конкурса стал Совет ветеранов НКНХ. Автором слов является представитель династии Незамеевых — Юдиных Альфия Юдина, отдавшая родному предприятию 34 года. Со сцены гимн прозвучал в исполнении ансамбля из хора ветеранов «Надежда», объединив весь зал.

Среди гостей — легенды нижнекамской химии. Геннадий Шиян пришел на Центральную газофракционирующую установку (ЦГФУ) в 1966 году молодым пареньком, а уходил начальником смены.

Ветераны производства с большим удовольствием слушали выступление артистов предоставлено пресс-службой «Нижнекамскнефтехима»

— Когда бываю на экскурсиях и вижу новые проходные и цеха, сердце радуется, — говорит Геннадий Иванович. — Здорово, что СИБУР продолжает развитие нашего родного предприятия!

А Ринат Бигашев отдал химии 51 год жизни. Он помнит, как в 1970-х неделями жил на работе во время пуска завода этилена (в этом году гиганту исполнилось 50 лет).

— Труд был не из легких, но мы жили этим! На производстве осталась моя душа, — признается ветеран.

Мост между эпохами

Приветствуя старшее поколение, генеральный директор «Нижнекамскнефтехима» Марат Фаляхов подчеркнул уникальность ветеранского движения предприятия.

— У нас самый крутой совет ветеранов в отрасли — более 11 тысяч человек! Город и «Нижнекамскнефтехим» — одна судьба и одна история. Опираясь на фундамент, заложенный вами и Николаем Васильевичем Лемаевым, мы уверенно смотрим в будущее. Сегодня мы строим новые масштабные производства — стирольную цепочку, мощности полиэтилена, внедряем уникальный отечественный гексен. Но главное наше достижение — это забота о людях труда: мы повышаем безопасность, создаем лучшие условия и обеспечиваем достойную зарплату, — подчеркнул он.

Генеральный директор «Нижнекамскнефтехима» Марат Фаляхов подчеркнул уникальность ветеранского движения предприятия предоставлено пресс-службой «Нижнекамскнефтехима»

— Нижнекамск вырос вместе с детьми ветеранов. Эту душу вы вкладывали и в своих детей, и в наш город, сделав его территорией смелых и сильных людей, — добавила заместитель мэра Нижнекамска Марина Камелина.

Праздник, согревший сердца

Завершился день ярким концертом творческих коллективов: мужской ансамбль «Нижнекамскнефтехима», «танцевальная планета», «Тулпар», «Капелла», «Заман» и другие. А когда ведущие устроили интерактивную викторину по советским фильмам, зал дружно подпевал любимым мелодиям и угадывал фразы из киноклассики.

Завершился день ярким концертом творческих коллективов предоставлено пресс-службой «Нижнекамскнефтехима»

Концерт окончен, но тепло в сердцах ветеранов осталось. Сколько бы лет ни прошло, их трудовой подвиг помнят, им гордятся, а их самих — искренне любят и всегда ждут дома, на родном предприятии.