«Словно глоток свежего воздуха»
Для ветеранов «Нижнекамскнефтехима» прошел душевный праздник, посвященный Дню пожилого человека
В Доме народного творчества Нижнекамска царила атмосфера молодости, объятий и искренних улыбок. Здесь собрались те, кто полвека назад зажигал первый факел и выводил предприятие на проектные мощности — ветераны «Нижнекамскнефтехима». Этот праздник стал для них не просто концертом, а долгожданной встречей с большой заводской семьей.
Встреча, стирающая годы
Праздничное настроение начиналось еще на крыльце ДНТ: ветераны обнимались, узнавая друг друга сквозь годы, и наперебой делились новостями. В фойе гостей встречали звуки саксофона, а у выставки ручных кукол в национальных костюмах выстроилась целая очередь — творения ветерана Людмилы Павлиновой никого не оставили равнодушным.
— Так приятно встретиться с теми, с кем ты работал, с кем делил смены! И кажется, что этих лет разлуки не было вовсе — мы снова единая семья, — улыбается Наталья Борисова, ветеран Центра автоматизации и член совета ветеранов. — Такие встречи дорогого стоят, они для нас словно глоток свежего воздух.
Особым вниманием окружили 95-летнего труженика тыла Канифа Фаздалова, ушедшего на заслуженный отдых еще в далеком 1980 году. Он признался, что не ожидал такого приема: «Столько лет прошло, а меня помнят и ждут. На душе так тепло и весело!»
Гимн поколения и заводские династии
Кульминацией праздника стало исполнение гимна ветеранов компании СИБУР, победителем конкурса стал Совет ветеранов НКНХ. Автором слов является представитель династии Незамеевых — Юдиных Альфия Юдина, отдавшая родному предприятию 34 года. Со сцены гимн прозвучал в исполнении ансамбля из хора ветеранов «Надежда», объединив весь зал.
Среди гостей — легенды нижнекамской химии. Геннадий Шиян пришел на Центральную газофракционирующую установку (ЦГФУ) в 1966 году молодым пареньком, а уходил начальником смены.
— Когда бываю на экскурсиях и вижу новые проходные и цеха, сердце радуется, — говорит Геннадий Иванович. — Здорово, что СИБУР продолжает развитие нашего родного предприятия!
А Ринат Бигашев отдал химии 51 год жизни. Он помнит, как в 1970-х неделями жил на работе во время пуска завода этилена (в этом году гиганту исполнилось 50 лет).
— Труд был не из легких, но мы жили этим! На производстве осталась моя душа, — признается ветеран.
Мост между эпохами
Приветствуя старшее поколение, генеральный директор «Нижнекамскнефтехима» Марат Фаляхов подчеркнул уникальность ветеранского движения предприятия.
— У нас самый крутой совет ветеранов в отрасли — более 11 тысяч человек! Город и «Нижнекамскнефтехим» — одна судьба и одна история. Опираясь на фундамент, заложенный вами и Николаем Васильевичем Лемаевым, мы уверенно смотрим в будущее. Сегодня мы строим новые масштабные производства — стирольную цепочку, мощности полиэтилена, внедряем уникальный отечественный гексен. Но главное наше достижение — это забота о людях труда: мы повышаем безопасность, создаем лучшие условия и обеспечиваем достойную зарплату, — подчеркнул он.
— Нижнекамск вырос вместе с детьми ветеранов. Эту душу вы вкладывали и в своих детей, и в наш город, сделав его территорией смелых и сильных людей, — добавила заместитель мэра Нижнекамска Марина Камелина.
Праздник, согревший сердца
Завершился день ярким концертом творческих коллективов: мужской ансамбль «Нижнекамскнефтехима», «танцевальная планета», «Тулпар», «Капелла», «Заман» и другие. А когда ведущие устроили интерактивную викторину по советским фильмам, зал дружно подпевал любимым мелодиям и угадывал фразы из киноклассики.
Концерт окончен, но тепло в сердцах ветеранов осталось. Сколько бы лет ни прошло, их трудовой подвиг помнят, им гордятся, а их самих — искренне любят и всегда ждут дома, на родном предприятии.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте», канал в MAX и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».