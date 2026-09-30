ФРП увеличил максимальный размер займа в Татарстане до 300 млн рублей

Сумма займа по совместным программам теперь составляет от 20 до 300 млн рублей, из которых 90% предоставляет федеральный ФРП, а 10% — региональный фонд

Фото: Динар Фатыхов

Наблюдательный совет Фонда развития промышленности (ФРП) увеличил с 200 до 300 млн рублей максимальную сумму займа по программам совместного финансирования с региональными фондами развития промышленности (РФРП).

Сумма займа по совместным программам теперь составляет от 20 до 300 млн рублей, из которых 90% предоставляет федеральный ФРП, а 10% — региональный фонд.

Совместное финансирование предусмотрено по программам «Проекты развития», «Комплектующие изделия», «Повышение производительности труда» и «Проекты лесной промышленности».

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

По программе «Проекты развития» поддержку получили почти 250 проектов, в отраслевом разрезе лидируют машиностроение (108 проектов), химическая промышленность (84) и металлообработка (76).

В пятерку регионов-лидеров по количеству профинансированных проектов входят Пермский край (48 проектов), Свердловская область (32), Татарстан (30), Нижегородская (25) и Иркутская (21) области.

По словам директора ФРП Романа Петруцы, связка федерального и регионального финансирования позволяет реализовывать небольшие, но важные для развития регионов промышленные проекты.

Отметим, что ранее до 200 млн рублей показатель был поднят еще в марте 2023 года.

Зульфат Шафигуллин