Правительство внесло в Госдуму законопроект о повышении налоговых штрафов

Большинство штрафов в твердой сумме за нарушение налогового законодательства вырастут в 1,16 — 3 раза.

Фото: Динар Фатыхов

С 1 января 2027 года большинство штрафов в твердой сумме за нарушение налогового законодательства вырастут в 1,16 —3 раза. Поправки в Налоговый кодекс (N617-9) внесены в Госдуму в составе бюджетного пакета.

Сильнее всего санкции повысят для участников налогового контроля. Штраф для свидетеля за неявку вырастет с 1 тыс. до 14 тыс. рублей, за ложные показания — с 3 тыс. до 42 тыс. рублей. Штраф для эксперта или переводчика за отказ от участия в проверке увеличится с 500 рублей до 7 тыс. рублей, за заведомо ложное заключение — с 5 тыс. до 14 тыс. рублей. Штраф за непредставление документов по запросу ФНС (п. 1 ст. 126 НК) вырастет с 200 до 560 рублей за каждый документ.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Штрафы, исчисляемые в процентах от неуплаченного налога, законопроект не меняет, но в ряде составов повышает их минимальный размер. Для организаций и ИП штраф за непредставление сведений о налогоплательщике увеличится с 10 тыс. до 25 тыс. рублей, для физлиц — с 1 тыс. до 2,5 тыс. рублей. Штраф за несообщение обязательных сведений (ст. 129.1 НК) вырастет с 5 тыс. до 14 тыс. рублей, при повторном нарушении — с 20 тыс. до 56 тыс. рублей.

За нарушение порядка владения арестованным имуществом (ст. 125 НК) штраф повысится с 30 тыс. до 83 тыс. рублей. Для налоговых агентов штраф за задержку расчета по НДФЛ увеличится с 1 тыс. до 1,85 тыс. рублей за каждый месяц, за документы с недостоверными сведениями (ст. 126.1 НК) — с 500 до 900 рублей за каждый документ.

Напомним, в «Реальном времени» вышел обзорный материал с разбором основных налоговых новостей прошедшей недели.

Зульфат Шафигуллин