Фильм «Игра престолов: Завоевание Эйгона» выйдет в 2029 году, режиссером станет Оуэн Харрис

Warner Bros. выпустит первый полнометражный фильм по «Игре престолов» 6 июня 2029 года

Фото: Динар Фатыхов

Warner Bros. назначила премьеру фильма «Игра престолов: Завоевание Эйгона» на 6 июня 2029 года, пишет Entertainment Weekly. Картину снимет Оуэн Харрис, который ранее работал над сериалом «Рыцарь Семи Королевств». Сценарий написал Бо Уилимон, автор сериала «Карточный домик». Фильм станет первым полнометражным проектом франшизы «Игра престолов».

История перенесет зрителей примерно на 300 лет назад относительно событий оригинального сериала. Сюжет расскажет о короле Эйгоне I Таргариене и его завоевании Вестероса. Эйгон отправился на завоевание Семи Королевств вместе с двумя сестрами Висеньей и Рейнис. Все трое управляли драконами. Эйгон летал на Балерионе, которого называли Черным Ужасом. Висенья управляла Вхагар, а Рейнис — Мераксес. После победы Эйгон объединил королевства и создал Железный трон из мечей побежденных правителей. Он стал первым правителем Семи Королевств. В книгах Джорджа Мартина Эйгон женился на обеих сестрах. Висенью он выбрал из чувства долга, а Рейнис — по любви.

История Эйгона уже появлялась в «Доме Дракона». Первый сезон сериала раскрыл предсказание, которое, согласно сюжету, получил завоеватель. Эйгон увидел угрозу с севера и решил, что Таргариены должны объединить Вестерос перед наступлением долгой зимы. Позже оригинальный сериал связал это предсказание с Белыми ходоками. Создатели ранее рассматривали историю Эйгона для сериала. Сценарист Мэттсон Томлин работал над телевизионной версией проекта, но позже Warner Bros. выбрала полнометражный формат. HBO впервые официально объявил о разработке фильма в 2024 году.

Студия также продолжает выпускать сериалы по вселенной. Второй сезон «Рыцаря Семи Королевств» должен выйти в 2027 году. Четвертый и финальный сезон «Дома Дракона» запланирован на 2028 год. После этого в 2029 году франшиза перейдет к истории Эйгона.



Екатерина Петрова