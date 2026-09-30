Инструкторы из Альметьевска победили во всех зачетах конкурса ДОСААФ

Участники проверили знания ПДД и выполнили практические задания на LADA Granta и КАМАЗе

Представители Альметьевской автошколы заняли первые места во всех трех зачетах республиканского конкурса «Лучший мастер производственного обучения вождению — 2026». За звание лучших боролись 46 инструкторов из 23 организаций ДОСААФ Татарстана. Конкурс посвятили 100-летию ДОСААФ России.

В мужском зачете на легковом автомобиле победил Рудольф Музафаров, в женском — Эльвера Ибрагимова, на КАМАЗе — Раиф Каримов. Все трое представляют Альметьевскую автошколу.

Участники проверили знания ПДД и выполнили практические задания на LADA Granta и КАМАЗе: «змейку», проезд через габаритные ворота, постановку в бокс и движение задним ходом.

Альметьевская автошкола работает с 1957 года. За 2024—2025 годы организация подготовила 1 017 специалистов по военно-учетным специальностям. По направлению фонда «Защитники Отечества» ветераны СВО обучаются вождению с ручным управлением: в 2025 году — 39 человек, за восемь месяцев 2026-го — еще 33.

альметьевская автомобильная школа ДОСААФ

Конкурс вошел в акцию «100 шагов к юбилею»: с февраля по сентябрь в 25 районах прошло 91 мероприятие, объединившее более 6 500 человек.

Ранее сообщалось, что ГИБДД ускорит проверку автошкол. Новый ведомственный приказ обяжет образовательные организации сообщать инспекторам об использовании дистанционных технологий для преподавания теории.

Алсу Сабирзанова