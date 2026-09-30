В Татарстане 7 октября проверят систему оповещения населения

В 10:40 включат электромеханические и речевые сиренные установки на республиканском уровне, а в 10:44 — на муниципальном

Фото: Максим Платонов

В Татарстане 7 октября состоится плановая комплексная проверка готовности региональной системы оповещения. Всероссийские проверки систем оповещения проходят два раза в год — весной и осенью, сообщили в МЧС республики

7 октября в 10:40 включат электромеханические и речевые сиренные установки на республиканском уровне, а в 10:44 — на муниципальном. В 10:43 произойдет перехват теле— и радиоканалов для трансляции речевого сообщения.

Сигнал «ВНИМАНИЕ ВСЕМ!» может подаваться с помощью сирен, громкоговорителей, телерадиовещания или прерывистых гудков транспорта.

сгенерировано при помощи нейросети «Шедеврум»

Жителям республики рекомендуют сохранять спокойствие, дождаться разъяснения причины подачи сигнала и прослушать экстренное сообщение по телевидению или радио.

При этом в МЧС просят не сообщать о том, что сирена не была слышна. Специалисты самостоятельно проверят исправность оборудования в ходе теста в проблемных зонах.

Напомним, 30 сентября в семи городах Татарстана объявляли режим угрозы атаки БПЛА и включали сирены воздушной тревоги. Утром в сводке Минобороны РФ сообщили о сбитии вражеского беспилотника над территорией республики, но без уточнения количества уничтоженных аппаратов.

Зульфат Шафигуллин