Минцифры внесло на обсуждение третий пакет мер по борьбе с кибермошенниками
Документ предусматривает создание на «Госуслугах» единой платформы согласий
Минцифры опубликовало для общественного обсуждения третий пакет мер по борьбе с кибермошенниками. Документ предусматривает создание на «Госуслугах» единой платформы согласий, где граждане смогут отслеживать и отзывать разрешения на обработку персональных данных.
В рамках ГИС «Антифрод» появится база участников мошеннических схем, предоставляющих свои номера и учетные данные аферистам. Распространять сим-карты смогут только прямые дилеры-юрлица с агентскими договорами, а операторы связи будут продавать их только с нулевым балансом для идентификации абонента при первом платеже.
Кроме того, SMS-рассылки смогут осуществлять только операторы связи, а использование сим-карт в М2М-устройствах попадет под отдельное регулирование правительства. Продажа предактивированных сим-карт, оформленных на других лиц, будет полностью запрещена.
Напомним, ранее депутаты Госдумы приняли законопроект «Антифрод 2.0» против кибермошенничества.
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