Татарстан попал в топ-10 регионов России по объему платных услуг: в лидерах — спорт

«Реальное время» составило список субъектов страны по сумме, вырученной от платных услуг, и их динамике

Фото: Реальное время

В Москве по итогам января — июля 2026 года объем оказанных платных услуг населению составил 2,8 трлн рублей. По данному показателю столица России заняла первое место в рейтинге российских регионов. Татарстан в данном топе занял лишь шестое место. Наименьшие показатели — у Ненецкого автономного округа, а именно 2,8 млрд рублей. Кто еще оказался в лидерах и аутсайдерах списка, на какие услуги татарстанцы увеличили расходы, а на что сократили, — в материале «Реального времени».

Объем платных услуг населению в целом по России вырос на 2,4% за год

В Москве по итогам января — июля 2026-го объем оказанных платных услуг населению составил 2,8 трлн рублей (+1,5% за год). По данному показателю столица России заняла первое место в рейтинге российских регионов, следует из статистики Росстата. На втором месте оказался Краснодарский край (740,4 млрд рублей, +0,4%), а замкнула тройку лидеров Московская область (736,3 млрд, +3,6%).

Отметим, что под категорию платных услуг подпадает достаточно широкий список. Среди них: бытовые (ремонт обуви, одежды, бытовой техники, мебели, химчистка, парикмахерские, ритуальные услуги); транспортные, курьерские, телекоммуникационные, жилищные и коммунальные услуги, услуги учреждений культуры, образования, спорта, туризма, медицинские (в том числе по добровольному медицинскому страхованию) и многое другое.

Причем потребителями выступают не только граждане России, но и иностранцы, которые пользуются услугами в нашей стране.

Места с четвертого по десятое заняли Санкт-Петербург (735 млрд, +2,7%), Свердловская область (494 млрд, +0,6%), Татарстан (366,3 млрд, +4,7%), Ростовская область (315,5 млрд, +3,4%), Башкортостан (292 млрд, +5%), Новосибирская (243,2 млрд, +9,2%) и Нижегородская (234,7 млрд, +3,9%) области.

Реальное время / realnoevremya.ru

По динамике увеличения объемов данных услуг лидирует Алтай (+11,8% за год, до 15,7 млрд рублей по итогам января — июля). На втором месте — Чечня (+11,2%, до 67,8 млрд), а на третьем — Магаданская область (+9,8%, до 13,5 млрд).

На четвертом месте оказалась Новосибирская область (+9,2%), которая поднялась на пять позиций вверх относительно первого топа. Пятое место досталось Северной Осетии — Алании (+7,9%, до 29,2 млрд), а шестое — Оренбургской области (+7,5%, до 108,2 млрд). На седьмом — десятом местах списка расположились Ханты-Мансийский автономный округ — Югра (+7,3%, до 154,2 млрд), Кабардино-Балкария (+6,8%, до 52,1 млрд), Ленинградская (+6,7%, до 130,3 млрд) и Амурская (+6,6%, до 50,4 млрд) области.

Реальное время / realnoevremya.ru

В целом же россиянам за семь месяцев текущего года оказали платных услуг на 12,7 трлн рублей, что на 2,4% больше относительно того же периода 2025-го.

Меньше всего платных услуг оказали жителям НАО, а худшая динамика за год — у Крыма

Наименьший объем оказанных платных услуг населению зафиксирован в Ненецком автономном округе (2,8 млрд, +1,1%), на Чукотке (3,6 млрд, +3,2%) и в Калмыкии (8,3 млрд, +1,5%).

На четвертом — шестом местах рейтинга — Еврейская автономная область (9,3 млрд, +1,6%), Ингушетия (9,4 млрд, -5,5%) и Магаданская область (13,5 млрд), которая, к слову, опустилась на две позиции вниз по сравнению с топом по лучшей динамике роста объема платных услуг.

На седьмое и восьмое место попали Республики Тыва (15,5 млрд, +1,3%) и Алтай (15,7 млрд). Отметим, что последняя из них ранее возглавила топ лучших регионов по динамике. Замыкают «десятку» Адыгея (23 млрд, +3%) и Карачаево-Черкессия (23,8 млрд, +0,5%).

Реальное время / realnoevremya.ru

Субъектом с худшей динамикой этого показателя стал Крым (-11,1% за год, до 114,7 млрд). На втором месте — Ингушетия, которая чуть ухудшила свои позиции относительно предыдущего антитопа. Третье место досталось Якутии (-4,4%, до 76,5 млрд).

Следом до 10-го места идут Республика Коми (-2,6%, до 46,9 млрд), Севастополь (-2,4%, до 36,2 млрд), Сахалинская (-0,8%, до 43,5 млрд) и Мурманская (-0,5%, до 64,3 млрд) области, Хабаровский (+0%, до 121,2 млрд) и Пермский (+0,2%, до 196 млрд) края, а также Карелия (+0,2%, до 44,6 млрд).

Реальное время / realnoevremya.ru

Татарстанцы сильно увеличили расходы на спорт и бани, но сократили их на ремонт одежды и обуви

Жители Татарстана по итогам семи месяцев 2026 года больше всего денег потратили на коммунальные услуги (69,3 млрд). Относительно аналогичного периода прошлого года расходы на данную категорию у татарстанцев выросли на 7,4%, следует из подсчетов Татарстанстата (региональное отделение Росстата, — прим. ред.). В тройку самых затратных услуг вошли транспорт (47,2 млрд, -7,7% за год) и медицина (33,1 млрд, +2,8%).

Меньше всего средств жители республики потратили на химчистку (258,7 млн, +0,4%), аренду и лизинг автомобилей, включая каршеринг (666,6 млн, +26,1%) и фотоателье (734,8 млн, +7,8%). Напомним, что ранее эксперт рабочей группы по законодательству в сфере безопасности дорожного движения при правительстве РФ Дмитрий Попов в беседе с корреспондентом «Реального времени» сообщал, что каршеринговые компании находятся на границе рентабельности.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Если рассматривать объем платных услуг по динамике, то сильнее всего за год в республике выросли показатели в сфере физкультуры (+50,9%, до 6,7 млрд), саун, бань и душевых (+45,5%, до 2,6 млрд) и фитнеса (+37,9%, до 3,1 млрд). Отметим, что ранее банный эксперт, сооснователь банного комплекса Forest Виталий Дорошенко в интервью «Реальному времени» прогнозировал развитие банного бизнеса в эконом-сегменте и «умных парилок» в Казани.

При этом в Татарстане сильно «упали» объемы услуг в категории ремонта и пошива одежды (-16,8%, до 959,1 млн) и обуви (-7,7%, до 347,3 млн), транспорта, курьерских и юридических (-5,1%, до 6,2 млрд) услуг.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Что касается оказания платных услуг в регионе в конкретные периоды, то максимальный объем по итогам прошедших семи месяцев был оказан в марте 2026-го (53,4 млрд), а минимальный — в январе (50,4 млрд).

Причем в целом объем платных услуг населению Татарстана увеличился по итогам января — июля 2026-го на 4,7% относительно того же периода 2025 года.