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Угроза атаки БПЛА на города Закамья Татарстана отменена — МЧС

06:37, 30.09.2026

Ограничения действовали около двух часов

Угроза атаки БПЛА на города Закамья Татарстана отменена — МЧС
Фото: скриншот приложения МЧС

Угроза атаки БПЛА на города Закамья Татарстана отменена. Об этом сообщается в официальном приложении МЧС.

Ограничения действовали около двух часов — с 04:29 мск до 06:32 мск. Режим угрозы БПЛА вводили в семи городах Закамья Татарстана — Нижнекамске, Альметьевске, Набережных Челнах, Лениногорске, Заинске, Бугульме и Елабуге.

канал в "Максе" Радмира Беляева

Аэропорты Казани, Нижнекамска и Бугульмы остаются временно закрытыми в целях обеспечения безопасности полетов.

Зульфат Шафигуллин

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ПроисшествияОбщество Татарстан

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