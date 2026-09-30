Угроза атаки БПЛА на города Закамья Татарстана отменена — МЧС
Ограничения действовали около двух часов
Угроза атаки БПЛА на города Закамья Татарстана отменена. Об этом сообщается в официальном приложении МЧС.
Ограничения действовали около двух часов — с 04:29 мск до 06:32 мск. Режим угрозы БПЛА вводили в семи городах Закамья Татарстана — Нижнекамске, Альметьевске, Набережных Челнах, Лениногорске, Заинске, Бугульме и Елабуге.
Аэропорты Казани, Нижнекамска и Бугульмы остаются временно закрытыми в целях обеспечения безопасности полетов.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте», канал в MAX и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».