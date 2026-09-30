Над Татарстаном и соседними регионами сбили БПЛА — Минобороны РФ
В ведомстве не уточняют точное количество сбитых беспилотников отдельно по каждому региону
Над Татарстаном и соседними регионами сбили вражеский БПЛА. Об этом сообщается в утренней сводке Минобороны РФ. В ведомстве не уточняют точное количество сбитых беспилотников отдельно по каждому региону.
Всего над Россией прошедшей ночью уничтожили 384 вражеских БПЛА.
Беспилотники этой ночью уничтожены над территориями Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Костромской, Курской, Орловской, Пензенской, Ростовской, Рязанской, Самарской, Саратовской, Ульяновской областей, Московского региона, Республики Башкортостан, Республики Крым, Республики Татарстан, Пермского края и над акваторией Черного моря.
Ранее угроза атаки БПЛА объявлялась в семи городах Закамья Татарстана. Режим угрозы действовал около двух часов. В Самарской области обломки сбитых беспилотников повредили частные дома, сообщил губернатор региона Вячеслав Федорищев.
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