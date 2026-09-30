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Над Татарстаном и соседними регионами сбили БПЛА — Минобороны РФ

08:31, 30.09.2026

В ведомстве не уточняют точное количество сбитых беспилотников отдельно по каждому региону

Над Татарстаном и соседними регионами сбили БПЛА — Минобороны РФ
Фото: Дарья Пинегина

Над Татарстаном и соседними регионами сбили вражеский БПЛА. Об этом сообщается в утренней сводке Минобороны РФ. В ведомстве не уточняют точное количество сбитых беспилотников отдельно по каждому региону.

Всего над Россией прошедшей ночью уничтожили 384 вражеских БПЛА.

Татьяна Демина / realnoevremya.ru

Беспилотники этой ночью уничтожены над территориями Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Костромской, Курской, Орловской, Пензенской, Ростовской, Рязанской, Самарской, Саратовской, Ульяновской областей, Московского региона, Республики Башкортостан, Республики Крым, Республики Татарстан, Пермского края и над акваторией Черного моря.

Ранее угроза атаки БПЛА объявлялась в семи городах Закамья Татарстана. Режим угрозы действовал около двух часов. В Самарской области обломки сбитых беспилотников повредили частные дома, сообщил губернатор региона Вячеслав Федорищев.

Зульфат Шафигуллин

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ПроисшествияОбщество Татарстан

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