Над Татарстаном и соседними регионами сбили БПЛА — Минобороны РФ

В ведомстве не уточняют точное количество сбитых беспилотников отдельно по каждому региону

Фото: Дарья Пинегина

Над Татарстаном и соседними регионами сбили вражеский БПЛА. Об этом сообщается в утренней сводке Минобороны РФ. В ведомстве не уточняют точное количество сбитых беспилотников отдельно по каждому региону.



Всего над Россией прошедшей ночью уничтожили 384 вражеских БПЛА.

Татьяна Демина / realnoevremya.ru

Беспилотники этой ночью уничтожены над территориями Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Костромской, Курской, Орловской, Пензенской, Ростовской, Рязанской, Самарской, Саратовской, Ульяновской областей, Московского региона, Республики Башкортостан, Республики Крым, Республики Татарстан, Пермского края и над акваторией Черного моря.

Ранее угроза атаки БПЛА объявлялась в семи городах Закамья Татарстана. Режим угрозы действовал около двух часов. В Самарской области обломки сбитых беспилотников повредили частные дома, сообщил губернатор региона Вячеслав Федорищев.

Зульфат Шафигуллин